Португалия закупает пять военно-транспортных самолетов Embraer KC-390

Бразильская компания Embraer сообщила, что 11 июля 2019 года правительство Португалии объявило о выдаче заказа на пять новых средних военно-транспортных самолетов Embraer KC-390. Стоимость контракта составляет 827 млн евро, включая поставку наземного тренажера, запчастей, обучение и длительную техническую поддержку. Самолеты должны быть поставлены с 2023 по 2027 годы темпом один самолет в год. Таким образом, Португалия стала первым иностранным заказчиком самолета КС-390.

Второй серийный образец среднего транспортно-заправочного самолета Embraer КC-390 (бразильская регистрация PT-ZNХ, серийный номер 39000004), построенный для ВВС Бразилии, во время демонстрационного полета на Международном авиасалоне в Ле Бурже (Франция). июнь 2019 года (с) actu-aero.fr

В ВВС Португалии самолеты КС-390 заменят шесть (фактически только четыре летных) военно-транспортных самолетов Lockheed C-130H Hercules постройки 1970-х годов, эксплуатируемых 501-й эскадрильей "Bisontes" на 6-й авиационной базе в Монтижу.

Напоним, что транспортно-заправочный самолет КС-390 разрабатывается Embraer с 2006 года и представляет собой рамповую машину, выполненную в классе самолета C-130 Hercules и претендующую на замену последнего. Оснащенный двумя ТРДД International Aero Engines V2500-E5, самолет КС-390 при максимальном взлетном весе 81 т должен перевозить до 23 т груза в грузовой кабине длиной 17,75 м, а также выполнять задачи самолета-заправщика (максимальный вес топлива до 37,4 т). Содействие в проекте КС-390 оказывает корпорация Bоeing.

К настоящему времени построены два опытных образца КС-390 (совершивших первые полеты в 2015 и 2016 годах) и два первых серийных самолета КС-390 (головной из которых совершил первый полет 9 октября 2018 года), передача которых ВВС Бразилии запланирована на вторую половину 2019 года. ВВС Бразилии по соглашениям 2010 и 2014 годов заказали суммарно 28 серийных самолетов КС-390. 23 октября 2018 года самолет KC-390 получил сертификат типа Национального агентства гражданской авиации Бразилии (Agência Nacional de Aviação Civil , ANAC).

В программе разработки и производства самолета КС-390 принимают участие также иностранные компании - чилийская ENAER, аргентинская Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA), португальская OGMA и чешская Aero Vodochody, а также заключено соглашение об участии с правительством Колумбии. Предполагалось, что ВВС перечисленных стран также закажут 32 самолета КС-390 (Колумбия - 12, Аргентина, Португалия и Чили - по шесть, Чехия - два), однако к настоящему времени вышеупомянутый контракт правительства Португалии на пять самолетов стал первым и пока единственным твердым иностранным заказом на КС-390.

Планируется создание также коммерческого варианта самолета, предварительное соглашение о приобретении шести таких машин было подписано в 2018 году авиакомпанией SkyTech.