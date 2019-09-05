США предложили заплатить $15 млн за помощь в борьбе с финансовыми сетями КСИР

Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото.

Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - США предлагают награду до $15 млн тому, кто поможет срыву финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и этот шаг является беспрецедентным, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы объявляем о вознаграждении в размере до $15 млн для любого, кто поможет нам сорвать финансовые операции КСИР и сил "Аль-Кудс", - заявил Хук на пресс-конференции.

Он уточнил, что средства выделяются госдепом в рамках программы по борьбе с терроризмом.

"Сегодняшнее объявление носит исторический характер: это первый раз, когда США предлагают вознаграждение за информацию, которая подорвет финансовые операции государственного учреждения. Мы предприняли такой шаг, потому что КСИР действует в большей степени как террористическая организация, нежели правительственная", - подчеркнул спецпредставитель.