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05.09.2019
Российская газета

Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Крушение штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, по предварительным данным следствия, могло произойти из-за отказа техники или ошибки пилотов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах, пока это основные версии авиакатастрофы, в которой погибли два военных летчика.

Источник "РГ" экстренных службах региона подтвердил эту информацию, добавив, что это стандартные версии для раннего этапа следствия.

"Пока самолет еще не извлечен, не изучены "черные ящики", картина событий, по сути, не восстановлена, рабочими версиями будут технический сбой или человеческий фактор. О других причинах аварии пока говорить рано", - считает он.

Как уже сообщалось, штурмовик Су-25УБ разбился на Ставрополье 3 сентября. Сегодня стало известно, что оба пилота погибли, не успев катапультироваться. С места крушения самолета уже извлечены два "черных ящика".

Как уточнил агентству источник в правоохранительных структурах региона, в катастрофе погибли начальник безопасности полетов и командир звена. По предварительным данным, крушение произошло во время отработки фигур высшего пилотажа. Выполняя "мертвую петлю", по неустановленной пока причине, самолет не был выведен из пикирования и столкнулся с землей. На месте крушения образовалась трехметровая воронка. Самолет практически полностью был разрушен. Борт вылетел без боекомплекта и упал в безлюдном месте, что помогло избежать жертв и разрушений на земле.


Михаил Сухарев (Ставропольский край)

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Су-25
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