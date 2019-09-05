В учебный центр инженерных войск в Волгоградской области поступил новейший комплект водолазного снаряжения

ЦАМТО, 4 сентября. В Межвидовой региональный учебный центр (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированный Волгоградской области, поступило новейшее универсальное водолазное снаряжение СВУ-5/1.

Комплект снаряжения предназначен для обеспечения жизнедеятельности водолаза при выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ на глубинах до 60 м при температуре воды от -2 до +35 град. С. Снаряжение работоспособно при длительном использовании в пресной и соленой воде, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов.

Специально разработанная подвесная система обеспечивает равномерное распределение веса оборудования на теле водолаза, возможность подъема водолаза из воды в аварийной ситуации, снабжена системой аварийного сброса грузов. Большая легочная вентиляция позволяет выполнять тяжелую работу. Гарнитура связи обеспечивает высокую разборчивость речи к водолазу и от водолаза.

В комплекте поставляется щиток сварочный с комплектом светофильтров, благодаря чему можно проводить сварочные работы на различных глубинах.

Снаряжение прошло полный цикл государственных испытаний и принято на вооружение ВМФ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.