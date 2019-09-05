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05.09.2019
Российская газета

Тела пилотов Су-25УБ обнаружены на месте падения штурмовика

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Источник изображения: rg.ru

На месте крушения штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае обнаружены тела двух пилотов. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, оба пилота военного самолета погибли.

"Тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25 обнаружены на месте падения самолета", - сообщил источник агентства.

Поиски пилотов велись почти сутки, до последнего была надежда на то, что они успели катапультироваться. Стали известны и имена погибших - это майор Юрий Борцов и капитан Артём Лычев из 368-го авиационного штурмового полка, который дислоцируется в городе Буденновске.

На месте крушения работают специалисты Военной прокуратуры Южного военного округа и 55-го военного следственного отдела СКР из Пятигорска.

Как сообщалось ранее, учебно-боевой штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на территории Ставропольского края, примерно в 40 километрах от Буденновска, рядом с селом Чернолесское.

Самолет выполнял учебный полет, пилоты отрабатывали фигуры высшего пилотажа. Во время выполнения "мертвой петли" что-то пошло не так, самолет не успел выровняться, врезался в землю и был полностью разрушен.


Михаил Сухарев (Ставропольский край)

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