Путинские старты

Россия начинает программу ракетных испытаний в ответ на выход США из ДРСМД

Минобороны сообщило об учебном пуске аэробаллистической ракеты комплекса "Искандер". Расчет ракетной бригады Восточного военного округа на полигоне Капустин Яр поразил критически важную цель условного противника. Не исключено, что прошедший пуск – начало масштабной серии ракетных испытаний, которые предположительно продлятся до середины сентября. Будут задействованы два полигона – Сары-Шаган и упомянутый Капустин Яр.

Поручение провести испытательные пуски российских ракетных систем дал президент России Владимир Путин. Это должно стать ответом на первые испытания наземной версии КР "Томагавк". Предстоящие сентябрьские пуски как раз отвечают требованиям главы государства. Правда, пока не до конца ясно, какие именно системы будут испытываться. В последние годы Минобороны нечасто публикует открытую информацию о пусках новых ракет, но все-таки попробуем предположить, что будет испытано в Сары-Шагане и в КапЯре.

Коридор без чужих глаз

Откуда стало известно о предстоящих пусках? В конце августа – начале сентября Россия разместила несколько НОТАМ (Notice To Air Men, NOTAM – извещение летному составу), которые закрывают районы полигонов Капустин Яр и Сары-Шаган. В районе этих объектов и так действуют постоянные запреты на полеты, но на этот раз Минобороны значительно расширило зону в районе полигонов.

“ Новая ракета с уникальной маневренностью была запущена штатным расчетом. Значит, изделие уже поступает на вооружение Сухопутных войск ”

Первый НОТАМ был выпущен на период с 30 по 31 августа. Остальные приходятся уже на сентябрь. Всего будет действовать шесть сентябрьских НОТАМ, каждый длительностью в сутки. Почему в испытаниях участвуют Капустин Яр и Сары-Шаган? КапЯр – историческое место испытаний ракетных систем. В некоторых иностранных изданиях его даже называют домом советских ракет. Также на полигоне действует учебный центр, на базе которого идет переучивание личного состава частей и соединений на новые образцы оружия.

Сары-Шаган создавался как полигон для отработки систем ПРО, но позже его стали использовать для испытаний новых боевых блоков для баллистических ракет. Измерительный комплекс полигона дает возможность с высокой точностью отслеживать входящие в атмосферу боеголовки. Эти данные позволяют конструкторам совершенствовать свои изделия.

Поэтому связка Капустин Яр – Сары-Шаган используется уже давно для испытания сложных боевых ракетных систем. Этот маршрут даже получил название внутренняя трасса. Его расположение в отличие от камчатской Куры не позволяет иностранным военным отслеживать пуски ракет и снимать важную информацию.

Правда, у этой трассы есть недостаток: расстояние между полигонами – менее тысячи километров и запускать МБР по ней не получается. Поэтому в Советском Союзе использовалось несколько типов специальных испытательных ракет, позволяющих доставлять боевые блоки до Сары-Шагана. В настоящее время для этой цели используются ракеты "Тополь-Э".

Она петляет!

Первый НОТАМ (с 30 по 31 августа) уже утратил силу. И именно 30 августа, в пятницу, 3-й ракетная бригада провела учебный пуск аэробаллистической ракеты комплекса "Искандер". До недавнего времени это соединение оставалось единственным, вооруженным ТРК "Точка-У". Минобороны планирует до конца 2020 года перевооружить ракетные бригады на "Искандеры". Поэтому пришла очередь забайкальцев осваивать новые системы.

На первый взгляд, пятничный пуск был обычным. Но это не совсем так – на сайте Минобороны в официальном сообщении указывалось, что ракета шла по "квазибаллистической траектории". И на официальном видео пуска ракеты хорошо видно, что она выполняет случайные сложные маневры по высоте и по направлению полета, то есть не летит по чистой баллистической траектории. Такие маневры серьезно осложняют, а то и делают невозможным перехват ракеты.

Ранее неоднократно заявлялось, что "Искандеры" на это способны. Но ни на одну публичную видеозапись испытательного или учебного пуска маневры не попадали. Также надо учитывать: НОТАМ выдан с необычно широкой запретной зоной. Поэтому не исключено, что в этот раз ракета "Искандера" впервые выполняла новые, весьма сложные "телодвижения".

Особенно ценно, что боеприпас с уникальной маневренностью был запущен штатным ракетным расчетом. Значит, пятничный пуск говорит о том, что новинки уже поступают на вооружение ракетных бригад Сухопутных войск.

Бросок "Кинжала" за "Рубеж"

Внутренняя трасса между полигонами Сары-Шаган и Капустин Яр весьма удобна для испытания ракет малой и средней дальности. А с учетом необычно большой запретной территории, указанной в НОТАМ, и требований Владимира Путина эта версия выглядит весьма привлекательной. Об испытаниях каких изделий может идти речь? Вряд ли это будут крылатые ракеты наземного базирования, ведь тестовые пуски таких изделий можно провести и на КапЯре, никак не задействуя Сары-Шаган и его сложнейший измерительный комплекс. Тем более что на полигоне Капустин Яр есть испытательная база. Именно там была доведена до совершенства и серийного производства линейка КР комплекса "Искандер". Поэтому если это будут испытания ракетных систем малой и средней дальности, речь идет о аэробаллистических и, возможно, баллистических образцах.

Не исключено, что мы увидим первые пуски наземной версии авиационного гиперзвукового комплекса "Кинжал". Как известно, последний имеет много общего с аэробаллистической ракетой "Искандера". Для успешного функционирования сухопутного "Кинжала" нужно добавить к системе не так уж много.

Самой важной частью новинки должна стать специальная разгонная ступень, ракетный бустер – чтобы придать ракете высокую скорость и вывести на нужную траекторию. Эта ступень по сути заменяет сверхзвуковой истребитель МиГ-31, являющийся основным носителем "Кинжала". Понятно, что на доводку и испытания бустера потребуется не один месяц, но уже сейчас можно показать – такая идея принципиально реализуема. Пуск проводится с Капустина Яра, а измерительный комплекс Сары-Шагана отслеживает отделение ускорителя и полет ракеты по сложной траектории. С учетом неотлаженности технологии и конструкции наземного "Кинжала" пока нельзя говорить о высокой точности новинки. Поэтому для подстраховки и потребовалось вводить широкую зону безопасности.

Второй вариант – испытание обновленной версии ракетного комплекса РС-26 "Рубеж". Это одно из самых загадочных изделий в линейке российского ракетного оружия. О его скором принятии на вооружение сообщалось несколько раз, но до сих пор этого не сделано. Официально тактико-технические характеристики "Рубежа" не указывались. Предположительно в основе комплекса лежит малогабаритная баллистическая ракета с пониженной дальностью полета – от шести тысяч километров. При небольшой доработке такая система позволяет создать на ее базе РСД.

Для испытания изделия также хорошо подходит полигон Сары-Шаган. Его измерительный комплекс как раз нужен для отслеживания полета.

До создания перечисленных вариантов существующего ракетного вооружения дело могло вообще не дойти, но выход Соединенных Штатов из ДРСМД серьезно подрывает основы глобальной безопасности. В этой ситуации Российская Федерация обязана в кратчайшие сроки найти адекватный и эффективный ответ.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 34 (797) за 3 сентября 2019 года