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05.09.2019
ЦАМТО

Экипаж подводного аппарата АС-34 Северного флота отработал маневрирование в Кольском заливе

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Подводный обитаемый аппарат АС-34
Подводный обитаемый аппарат АС-34.
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 4 сентября. На Северном флоте 3 сентября состоялась плановая тренировка спасательных сил с участием экипажа обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-34 и его судна-носителя "Михаил Рудницкий".

Аппарат был спущен на воду с борта спасательного судна на тренировочном полигоне в Кольском заливе, где традиционно совершенствуют профессиональное мастерство водолазы и подводные спасатели. Экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе тренировки экипаж аппарата также отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта судна "Михаил Рудницкий". Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки действий экипажем АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт, сообщает пресс-служба Северного флота.

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