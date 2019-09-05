Войти
05.09.2019
Известия.ru

Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

241
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Dominique A. Pineiro/ZUMAPRESS.com

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что из-за радикализации населения и наращивания ядерного потенциала самой опасной страной в мире стал Пакистан.

"Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю, что Пакистан – самая опасная", — говорится в книге Мэттиса "Позывной "Хаос": учимся руководить", поступившей в продажу 3 сентября.

По его словам, мнение о радикализации общества разделяют и пакистанские военные. При этом Мэттис призвал сосредоточиться на контроле вооружений и нераспространении, так как Пакистан активно наращивает ядерный потенциал, пишет "РИА Новости".

Мэттис занимал пост главы американского оборонного ведомства с января 2017 года по 31 декабря 2018 года. В прошении об отставке министр указал на наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

В июле директор разведывательного управления Пeнтагона Роберт Эшли заявил, что в краткосрочной перспективе для Штатов крайне опасна Россия, а в долгосрочной — Китай.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
27.08.2019
"Мирный" атом Трампа: президент США нашел способ победить ураганы
16.08.2019
Die Welt (Германия): мечта об особом пути
08.07.2019
Сможет ли Пентагон "умиротворить" Иран
06.03.2019
The New York Times (США): прекратите разрушать нашу систему ядерной безопасности
11.07.2018
ШОС набирает вес
30.10.2017
Пять мест, где в 2018 году может начаться третья мировая война (Aftonbladet, Швеция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии