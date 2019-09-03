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03.09.2019
Известия.ru

Иранские власти подтвердили информацию о взрыве ракеты на космодроме

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Maxar Technologies

Иранские власти подтвердили сообщение о взрыве ракеты-носителя на космодроме Семнан. Как сообщил в понедельник, 2 сентября, представитель правительства Ирана Али Рабии, инцидент произошел не при попытке запустить спутник, а во время испытаний.

"Взрыв произошел на пусковой площадке, куда еще не был доставлен спутник", — цитирует представителя иранских властей "РИА Новости".

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал. Причиной ЧП он назвал техническую неполадку.

О взрыве иранской ракеты стало известно 29 августа. На следующий день американский президент Дональд Трамп заявил о непричастности США к этому инциденту.

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Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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