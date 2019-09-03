Россия отстает в развитии своей спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли - вице-премьер Борисов

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - России необходима своя надежная группировка спутников в интересах народного хозяйства, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

"Что касается космоса в интересах народного хозяйства: стране нужна группировка связи, дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), метеоспутники. Это одно из самых слабых мест "Роскосмоса", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

Он отметил, что сосредоточенность на пилотируемой космонавтике и пусковых услугах приводят к отставанию в реально востребованном экономикой страны сегменте космической индустрии. Вице-премьер отметил, что перед "Роскосмосом" стоят сегодня вполне понятные и утилитарные цели и задачи. Об этом, как о главных ориентирах в деятельности, шла речь еще в 2018 году на встречах с коллективами предприятий, входящих в госкорпорацию.