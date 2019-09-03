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03.09.2019
Интерфакс-АВН

Россия отстает в развитии своей спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли - вице-премьер Борисов

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Малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э" (c) bmpd
Малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э" (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - России необходима своя надежная группировка спутников в интересах народного хозяйства, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

"Что касается космоса в интересах народного хозяйства: стране нужна группировка связи, дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), метеоспутники. Это одно из самых слабых мест "Роскосмоса", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

Он отметил, что сосредоточенность на пилотируемой космонавтике и пусковых услугах приводят к отставанию в реально востребованном экономикой страны сегменте космической индустрии. Вице-премьер отметил, что перед "Роскосмосом" стоят сегодня вполне понятные и утилитарные цели и задачи. Об этом, как о главных ориентирах в деятельности, шла речь еще в 2018 году на встречах с коллективами предприятий, входящих в госкорпорацию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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