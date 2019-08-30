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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Космонавты снимут находящийся снаружи МКС элемент "Союза" во время выхода в открытый космос в ноябре

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: В© NASA, ESA/Tim Peake

Звездный городок (Московская область). 29 августа. ИНТЕРФАКС - Элемент пилотируемого корабля "Союз", который находится снаружи Международной космической станции (МКС), планируется снять во время выхода в открытый космос в ноябре, что позволит в будущем принять решение о продлении ресурса "Союзов", заявил космонавт Олег Скрипочка.

"В первую очередь (во время выхода) нам необходимо будет вернуть в станцию и потом на Землю определенный элемент для корабля "Союз". (Это) послужит основой для решения о продлении его ресурса. Сейчас примерно 210 суток, можно будет ресурс увеличить", - сказал Скрипочка журналистам в четверг в Центре подготовки космонавтов.

Среди других задач выхода Скрипочка назвал снятие научного оборудования и установку нового, а также замену сменной панели системы терморегулирования модуля "Заря".

25 сентября с космодрома Байконур намечен пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15". В состав экипажа входят россиянин Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Как сообщалось, Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует продлить ресурс всех кораблей "Союз" до года.

Выход Скрипочки и еще одного российского космонавта Александра Скворцова с борта МКС намечен на 20 ноября.

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