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30.08.2019
Российская газета

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35

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Источник изображения: rg.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности закупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. Об этом турецкий лидер заявил во время беседы с журналистами.


"Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали", - цитирует Эрдогана РИА Новости, ссылаясь на телеканал NTV. Президент отметил, что Турция начнет предпринимать шаги после того, как узнает окончательное решение США по истребителям F-35.

Ранее, напомним, турецкий лидер вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Во время осмотра выставки Эрдоган заинтересовался новейшим истребителем пятого поколения Су-57. Когда турецкий президент спросил, можно ли его купить, Владимир Путин улыбнулся: "Можете купить". Заинтересовали гостей и вертолеты санитарной авиации.

Интерес Эрдогана к российским самолетам связан с тем, что недавно Вашингтон исключил Анкару из программы поставок истребителей F-35. Это было сделано в ответ на закупку Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. Участие Анкары будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Турецкий лидер сообщил, что его страна будет искать такую же технику в другом месте.

Су-35 - российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Масса истребителя составляет 19 тонн, практический потолок - 20 тысяч метров, максимальная скорость - 2,5 тысячи километров в час, экипаж - один человек. Вооружение - авиапушка калибра 30 мм, до восьми тонн боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).

Су-57 - новейший российский истребитель пятого поколения. Обладает многофункциональностью, сверхманевренностью, способностью длительного сверхзвукового полета в крейсерском режиме, максимальной автоматизацией процессов управления и применения оружия. Государственные испытания Су-57 завершатся до конца 2019 года.

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Продукция
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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