Несколько стран прислали заявки на покупку у России истребителей МиГ-35

Полученные заявки прорабатываются, отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Несколько стран уже обратились к России по поводу возможной покупки новейшего истребителя МиГ-35, полученные заявки прорабатываются. Об этом журналистам в среду в ходе 14-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Несколько обращений уже поступило. И сегодня "Рособоронэкспорт" и, соответственно, ОАК работают над этой темой", - сказал Шугаев.

Он добавил, что во вторник президент Турции Тайип Эрдоган на МАКС-2019 "остановился у натурного образца [МиГ-35], позадавал несколько вопросов, причем достаточно профессиональных с точки зрения и вооружения, и определенных летных характеристик".

Шугаев отметил, что тема поставок МиГ-35 на экспорт также актуальна в рамках участия РФ в тендере на поставку 110 средних истребителей для ВВС Индии.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания.

Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. Он способен выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся оперативной и тактической обстановки над полем боя и поражать воздушные, наземные и надводные цели.