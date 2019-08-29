ВМС Сингапура сняли с вооружения очередные патрульные корабли класса "Фирлесс"

ЦАМТО, 28 августа. ВМС Сингапура 27 августа сняли с вооружения еще три патрульных корабля класса "Фирлесс", состоявших на вооружении более 20 лет. Таким образом, в боевом составе сингапурского флота остался только один корабль этой серии.

Как сообщает Navaltoday.com, мероприятие, в ходе которого устаревшие корабли "Фирлесс", "Брэйв" и "Донтлесс" были выведены из состава флота, состоялось на военно-морской базе "Туас".

Как сообщал ЦАМТО, корабли класса "Фирлесс" эксплуатируются с 1996 года. Они являются первыми военными кораблями, которые были полностью спроектированы и построены сингапурской компанией ST Marine в Сингапуре. "Фирлесс" и "Брэйв" были приняты на вооружение в 1996 году, а "Донтлесс" – в 1997 году.

Корабли оснащены двумя дизельными двигателями MTU 12V 595 TE90 и развивают максимальную скорость 20 узлов, дальность плавания – 1800 морских миль на скорости 15 узлов. Корабль вооружен 76-мм артиллерийской установкой Oto Melara и 12,7-мм пулеметами, одной 25-мм АУ.

Министерство обороны Сингапура 30 января 2013 года заключило с компанией ST Engineering контракт на проектирование и постройку восьми новых 80-метровых патрульных кораблей прибрежной зоны LMV, предназначенных для замены кораблей класса "Фирлесс".

Закладка киля головного корабля LMV, (15) "Индепенденс", состоялась в сентябре 2014 года. Он был спущен на воду 3 июля 2015 года и вошел в боевой состав флота 5 мая 2017 года. Второй и третий корабли, (16) "Савринти" и (17) "Юнити", были введены в боевой состав ВМС Сингапура 14 ноября 2017 года. В октябре 2017 года флоту был передан четвертый корабль, (18) "Джастис", в апреле 2018 года – пятый, (19) "Индомитейбл" (Indomitable). Они вошли в боевой состав ВМС Сингапура в августе 2018 года.

Спуск на воду (20) "Фортитьюд" состоялся в марте 2018 года, а (21) "Донтлесс" – в августе 2018 года. В настоящее время они проходят испытания и должны быть переданы ВМС Сингапура в 2019 году. Поставку всех кораблей планируется завершить к 2020 году. Они войдут в состав 182-й эскадры ВМС Сингапура и будут размещены на военно-морской базе "Туас".