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29.08.2019
Военное обозрение

Разведывательный БПЛА "Корсар" вышел на государственные испытания

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Новейший российский беспилотный летательный аппарат "Корсар" вышел на этап государственных испытаний и уже приступил к их прохождению. Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

Источник изображения: холдинг Росэлектроника

Согласно сообщению пресс-службы холдинга, новейший беспилотник "Корсар" проходит этап государственных испытаний, который продлится до конца года. Ожидается, что после прохождения госиспытаний он начнет поступать на вооружение российской армии. Также сообщалось, что данный БПЛА проходит опытную войсковую эксплуатацию в российской армии.

Ранее в "Росэлектронике" заявили, что "Корсар" - это не просто беспилотник, а целый разведывательный комплекс, состоящий из нескольких летательных аппаратов с единым пунктом управления на земле. Комплекс может быть использован не только для разведывательного полёта, но и для аэрофотосъёмки, патрулирования, причём во всепогодном варианте. Комплекс создан на основе открытой архитектуры и легко модернизируется под решение конкретных задач.

Масса БПЛА - около 200 кг, размах крыльев – 6,5 м, длина фюзеляжа – 4,2 м, высота полёта может достигать более 5 км. Время выполнения миссии – до 8 часов. В 2018 году заявлялось, что дальность применения беспилотников "Корсар" будет увеличена со 120 до 250 км.

Отметим, что первый летный летный образец БПЛА "Корсар" был продемонстрирован на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в июне этого года.

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Корсар БЛА
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