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29.08.2019
Вестник Мордовии

В Сирии потерян редкий бронированный "универсальный солдат" - БРМ-1К

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В Сирии боевики не прекращают попыток контратаковать правительственные войска, несмотря на в целом безрадостную для них ситуацию.

Так, во вторник во время вылазки на юго-востоке Идлиба им удалось захватить не часто встречающуюся в Сирии боевую машину.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Речь идет БРМ-1К. Этот бронированный разведчик, прозванный за умение выполнять различные задачи "универсальным солдатом", всего лишь несколько раз попадал в фотообъективы за все время этого продолжительного конфликта.

Ряд источников идентифицировал этот трофей мятежников как БМП-1, но характерным отличием БРМ-1К от БМП-1, на базе, которой ее создали, является наличие двухместной башни. В ней кроме 73-мм пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ имеется специальное разведывательное оборудование, например, лазерный дальномер, специальная радиолокационная станция для обнаружения наземных целей.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Мощность двигателя - 300 л.с. Скорость - 65 км/ч (до 8 км/ч на плаву). Запас хода - 600 км. Вес машины - 13,3 т. Экипаж - 6 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
БМП-1
БРМ-1К
Проекты
ИТ
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