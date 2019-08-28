Работы по реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре могут занять два-три года - глава РКЦ "Прогресс"

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" на Байконуре 11 октября 2018 года.

Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Реконструкция стартовой площадки номер 1 ("Гагаринский старт") на космодроме Байконур может занять до трёх лет, считает журналистам глава самарского ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"По самым скромным оценкам, это работы от двух до трёх лет, никак не меньше", - сказал Баранов, отвечая на вопрос о длительности работ по реконструкции Старта номер 1.

Он отметил, что в настоящее время есть несколько вариантов модернизации, так как существующие модификации "Союза-2" летать с него не могут из-за различий в электрооборудовании ракет "Союз" и "Союз-2".

"Для того, чтобы модернизировать старт, надо убрать всю кабельную сеть, всю электрику, она морально устарела и не подходит для "Союза-2", надо изготовить, смонтировать и проверить новое оборудование. Параллельно будут какие-то замены пневмогидросистем. Они во многом унифицированы, но есть физический износ, они просто старые", - сказал Баранов.

Он отметил, что для реконструированной стартовой площадки не планируется создавать отдельную модификацию ракеты "Союз", возможно применение "Союза-2" в модификации для старта с космодромов Байконур и Плесецк или с "Восточного".

25 сентября с "Гагаринского" старта отправится последняя ракета "Союз-ФГ" с аналоговой украинской системой управления с пилотируемым кораблём "Союз МС-15" с очередной экспедицией на МКС.

Пилотируемые корабли с 2020 года будут запускаться ракетой "Союз-2.1а" с российской цифровой системой управления с 31-й стартовой площадки Байконура, а старт номер 1 закроется на реконструкцию.

В июне в рамках Петербургского экономического форума было подписано соглашение между "Роскосмосом", Российским фондом прямых инвестиций и инвесторами из Объединённых Арабских Эмиратов о реконструкции "Гагаринского старта".

Как сообщал тогда глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, уже проведена оценка необходимых работ.

"Мы оценили работы, понимаем, что нужно сделать с точки зрения технологического оборудования, с точки зрения укрепления армирования бетона. Мы планируем его также модернизировать под запуски ракеты "Союз-2.1а", - сказал тогда Рогозин.