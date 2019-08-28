40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
Киев. 27 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Госконцерн "Укроборонпром" заместил импорт деталей из Российской Федерации лишь на 60%, заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" Анна Коваленко.
"Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену", - сказала Коваленко в интервью "Lb.ua", опубликованном во вторник.
Она отметила, что в системе оборонно-промышленного комплекса есть много коррупционных рисков.
В частности, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. Для того чтобы их уменьшить, нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах, отметила будущий народный депутат.
По словам Коваленко, на вооружении Вооруженных сил Украины до сих пор находится большое количество техники, производимой в РФ.
"Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно", - сказала она.
По словам Коваленко, прежде всего это касается военной авиационной техники, серийно производимой в России.
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Вопрос к властям России и президенту
- это что официальная политика - кормить нацистский режим поставками военной продукции?
в любом случае, почему этот нелегальный сбыт возможен в промышленных масштабах, почему никто не посажен со стороны России за незаконный сбыт нацистам запчастей для военной техники?
Как же вы быстро всех Брать Украинцев(а для кого то один народ) превратили во врагов,нацистов и т.д.
Не дай бог мне таких друзей как вы)))
40% осталось от прежнего объема поставок запчастей из России. Это не от всей доли закупаемых украинскими вояками запчастей.
"Бизнес, ничего личного" - девиз тех, кто закрывает глаза на убийства пророссийски настроенных граждан и продаёт убийце оружие и боеприпасы...
Если они будут закупать запчасти в другой стране или производить сами, то военные действия и убийства продолжаться точно так же. При этом Россия будет беднее, слабее и ей будет тяжелее оказывать поддержку тому же Донбассу.
Как же вы быстро всех Брать Украинцев(а для кого то один народ) превратили во врагов,нацистов и т.д.
Россияне превратили в нацистов или на Украине стали прославлять фашистскую дивизию СС Галичина, назвали главный проспект страны именем Бандеры, устраивают факельные шествия в его честь?
Россияне превратили во врагов или кое-кто начал скакать с криками "Хто нэ скаче той маскаль", и первый закон, принятый майданной радой, был о запрете русского языка, ущемляющяя права 15 миллионов людей?
Не дай бог мне таких друзей как вы
Это точно, такой друг, как вы, никому не нужен.
нелегальноВы там свечку держали?Цитата, ID: 1701 сообщ. №2кормитьЦитата, ID: 1701 сообщ. №2этот нелегальный сбытЦитата, ID: 1701 сообщ. №2за незаконный сбыт
тех, кто закрывает глаза на убийства пророссийски настроенных граждан и продаёт убийце оружие и боеприпасыКакое еще "оружие и боеприпасы", Вы с ума сошли?
Вы там свечку держали?
нет, вопрос сформулируйте как вменяемый человек
Если они будут закупать запчасти в другой стране или производить сами
Поясните пож. в какой стране они смогут купить, к примеру, лопасти вертолётных винтов для Ми-24, в какой еще стране они производятся и когда они начнут сами производить эти лопасти?
Где они смогут купить новые запчасти для двигателя РД-33, где они производятся?
Если они будут закупать запчасти в другой стране или производить сами, то военные действия и убийства продолжаться точно так же. При этом Россия будет беднее, слабее и ей будет тяжелее оказывать поддержку тому же Донбассу.
То есть мы помогаем нацистам подавлять Донбасс за деньги, а потом на эти деньги от нацистов помогаем Донбассу защититься от нацистов?
Россияне превратили в нацистов или на Украине стали прославлять фашистскую дивизию СС Галичина, назвали главный проспект страны именем Бандеры, устраивают факельные шествия в его честь?Начнем с того что у нас много противоречий,и примеров уйма!Кадыров Герой,и еще парочка чеченских парламентеров открыто заявляющих о сам догадываешься чем.А сколько улиц Власова по стране?!?!Ты то знаешь кто это и за что казнен?!?!Но самое главное не все Украинцы такие как вы описали,у многих деды так же воевали и они их чтут.А ты уже на всех клеше как цепной пес кинул!И благодаря таким псам как ты,все больше Украинцев испытывают негатив к нам.
Россияне превратили во врагов или кое-кто начал скакать с криками "Хто нэ скаче той маскаль", и первый закон, принятый майданной радой, был о запрете русского языка, ущемляющяя права 15 миллионов людей?
Это точно, такой друг, как вы, никому не нужен.И я к вам лично тоже с пренебрежением отношусь.Вот поговорил с вами,а чувство в говне измазался когда читал вас!
Ты то
"Тыкать" будете своим собутыльникам.
А сколько улиц Власова по стране?!?!
И сколько же улиц Власова в честь того самого Власова? С нетерпением жду ответ.
Но самое главное не все Украинцы такие как вы описали
А где написано, что Все украинцы такие? Речь идет о верхушке и значительной части населения, а не обо всех.
Вот поговорил с вами,а чувство в говне измазался когда читал вас!
Типичное поведение либерала: бескультурье, переход на личности и оскорбления.
И еще раз спрашиваю:
Россияне превратили в нацистов или на Украине стали прославлять фашистскую дивизию СС Галичина, назвали главный проспект страны именем Бандеры, устраивают факельные шествия в его честь?
Поясните пож. в какой стране они смогут купить, к примеру, лопасти вертолётных винтов для Ми-24, в какой еще стране они производятся и когда они начнут сами производить эти лопасти?
Где они смогут купить новые запчасти для двигателя РД-33, где они производятся?
В странах бывшего Варшавского блока и в любом месте, куда продавалась советская техника и можно найти технику-донора.
А откуда у вас сведения, что продаются критически важные вещи, которые они заместить не могут? 60% заместили.
В странах бывшего Варшавского блока и в любом месте, куда продавалась советская техника и можно найти технику-донора.
А откуда у вас сведения, что продаются критически важные вещи, которые они заместить не могут? 60% заместили.
В странах бывшего Варшавского блока такая-же изношенная старая техника как и на Украине, а запчасти нужны новые с завода.
Видел украинские ролики где показаны какие новые детали с каких заводов поставлялись. На этом ещё и наживались поставщики, ибо российские запчасти продавались конечному потребителю дороже по сравнению с отпускными ценами российских производителей, в частности упоминались лопасти вертолётных винтов
Оборонные предприятия Украины продолжают регулярно закупать у России лопасти для вертолетов Ми-8, это следует из конкурсной документации по поставке запчастей для украинских вертолетов.
Речь идет о соглашении, которое 19 февраля «Конотопский авиаремонтный завод „Авиакон“ (входит в »Укроборонпром») заключил с ООО «Трейд АГ». Контракт на 10,06 млн гривен (более 380 тыс. долларов) касается поставки запасных частей для вертолетов, сообщает военный эксперт Диана Михайлова в своем блоге.
В Конотоп до 23 апреля должны поставить четыре комплекта рулевого винта 246-3925-00 первой категории ТУ246-3925-00. Договор и отчет о его заключении не опубликован, но такие комплекты из трех лопастей для вертолетов Ми-8МТВ/-24П производит только государственное АО «Московский машиностроительный завод „Вперед“, отмечает эксперт. Стоимость комплекта — 93 тыс. 182 доллара. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/troops/39314998/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Украину уличили в покупке у России запчастей для вертолетов Об этом сообщает Рамблер.
В странах бывшего Варшавского блока такая-же изношенная старая техника как и на Украине, а запчасти нужны новые с завода.
Преувеличение. Украина закупала б/у советскую военную технику.
И не забывайте, что при желании они вполне могут купить все, что надо у России и через третьи страны.
Напомните, пожалуйста, когда в последний раз самолеты и вертолеты Украины атаковали Донбасс?