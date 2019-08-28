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28.08.2019
Интерфакс-АВН

40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти

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Стенд "Укроборонпрома" на международной выставке в Киеве
Стенд "Укроборонпрома" на международной выставке в Киеве.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

Киев. 27 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Госконцерн "Укроборонпром" заместил импорт деталей из Российской Федерации лишь на 60%, заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" Анна Коваленко.

"Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену", - сказала Коваленко в интервью "Lb.ua", опубликованном во вторник.

Она отметила, что в системе оборонно-промышленного комплекса есть много коррупционных рисков.

В частности, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. Для того чтобы их уменьшить, нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах, отметила будущий народный депутат.

По словам Коваленко, на вооружении Вооруженных сил Украины до сих пор находится большое количество техники, производимой в РФ.

"Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно", - сказала она.

По словам Коваленко, прежде всего это касается военной авиационной техники, серийно производимой в России.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
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12 комментариев
№1
28.08.2019 10:01
"Бизнес, ничего личного" - девиз тех, кто закрывает глаза на убийства пророссийски настроенных граждан и продаёт убийце оружие и боеприпасы...
+1
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№2
28.08.2019 11:46
Если Украина  имеет возможность нелегально закупать запчасти для военной техники, то она это делает при участии преступников с российской стороны.

Вопрос к властям России и президенту

- это что официальная политика - кормить нацистский режим поставками военной продукции?

в любом случае, почему этот нелегальный сбыт возможен в промышленных масштабах, почему никто не посажен со стороны России за незаконный сбыт нацистам запчастей для военной техники?
-1
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№3
28.08.2019 18:28
Какие тут экземпляры с пенной у рта повторяют клише из телика,а себя позиционируют как хуй пойми кто!
Как же вы быстро всех Брать Украинцев(а для кого то один народ) превратили во врагов,нацистов и т.д.
Не дай бог мне таких друзей как вы)))
-1
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№4
28.08.2019 18:52
Зачем манипулировать цифрами? Сами себя таким образом обманываем.
40% осталось от прежнего объема поставок запчастей из России. Это не от всей доли закупаемых украинскими вояками запчастей.

Цитата, Филипп сообщ. №1
"Бизнес, ничего личного" - девиз тех, кто закрывает глаза на убийства пророссийски настроенных граждан и продаёт убийце оружие и боеприпасы...

Если они будут закупать запчасти в другой стране или производить сами, то военные действия и убийства продолжаться точно так же. При этом Россия будет беднее, слабее и ей будет тяжелее оказывать поддержку тому же Донбассу.

Цитата, неравнодушный сообщ. №3
Как же вы быстро всех Брать Украинцев(а для кого то один народ) превратили во врагов,нацистов и т.д.

Россияне превратили в нацистов или на Украине стали прославлять фашистскую дивизию СС Галичина, назвали главный проспект страны именем Бандеры, устраивают факельные шествия в его честь?
Россияне превратили во врагов или кое-кто начал скакать с криками "Хто нэ скаче той маскаль", и первый закон, принятый майданной радой, был о запрете русского языка, ущемляющяя права 15 миллионов  людей?

Цитата, неравнодушный сообщ. №3
Не дай бог мне таких друзей как вы

Это точно, такой друг, как вы, никому не нужен.
0
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№5
28.08.2019 19:04
Цитата, ID: 1701 сообщ. №2
нелегально
Цитата, ID: 1701 сообщ. №2
кормить
Цитата, ID: 1701 сообщ. №2
этот нелегальный сбыт
Цитата, ID: 1701 сообщ. №2
за незаконный сбыт
Вы там свечку держали?
Цитата, Филипп сообщ. №1
тех, кто закрывает глаза на убийства пророссийски настроенных граждан и продаёт убийце оружие и боеприпасы
Какое еще "оружие и боеприпасы", Вы с ума сошли?
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№6
28.08.2019 19:20
Цитата, q
Вы там свечку держали?

нет, вопрос сформулируйте как вменяемый человек
0
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№7
28.08.2019 19:28
Цитата, q
Если они будут закупать запчасти в другой стране или производить сами

Поясните пож. в какой стране они смогут купить, к примеру, лопасти вертолётных винтов для Ми-24, в какой еще стране они производятся и когда они начнут сами производить эти лопасти?

Где они смогут купить новые запчасти для двигателя РД-33, где они производятся?
0
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№8
28.08.2019 19:33
Цитата, q
Если они будут закупать запчасти в другой стране или производить сами, то военные действия и убийства продолжаться точно так же. При этом Россия будет беднее, слабее и ей будет тяжелее оказывать поддержку тому же Донбассу.

То есть мы помогаем нацистам подавлять Донбасс за деньги, а потом на эти деньги от нацистов помогаем Донбассу защититься от нацистов?
0
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№9
28.08.2019 19:39
Цитата, Os сообщ. №4
Россияне превратили в нацистов или на Украине стали прославлять фашистскую дивизию СС Галичина, назвали главный проспект страны именем Бандеры, устраивают факельные шествия в его честь?
Россияне превратили во врагов или кое-кто начал скакать с криками "Хто нэ скаче той маскаль", и первый закон, принятый майданной радой, был о запрете русского языка, ущемляющяя права 15 миллионов  людей?
Начнем с того что у нас много противоречий,и примеров уйма!Кадыров Герой,и еще парочка чеченских парламентеров открыто заявляющих о сам догадываешься чем.А сколько улиц Власова по стране?!?!Ты то знаешь кто это и за что казнен?!?!Но самое главное не все Украинцы такие как вы описали,у многих деды так же воевали и они их чтут.А ты уже на всех клеше как цепной пес кинул!И благодаря таким псам как ты,все больше Украинцев испытывают негатив к нам.
Цитата, Os сообщ. №4
Это точно, такой друг, как вы, никому не нужен.
И я к вам лично тоже с пренебрежением отношусь.Вот поговорил с вами,а чувство в говне измазался когда читал вас!
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№10
28.08.2019 20:45
Цитата, неравнодушный сообщ. №9
Ты то

"Тыкать" будете своим собутыльникам.

Цитата, неравнодушный сообщ. №9
А сколько улиц Власова по стране?!?!

И сколько же улиц Власова в честь того самого Власова? С нетерпением жду ответ.

Цитата, неравнодушный сообщ. №9
Но самое главное не все Украинцы такие как вы описали

А где написано, что Все украинцы такие? Речь идет о верхушке и значительной части населения, а не обо всех.

Цитата, неравнодушный сообщ. №9
Вот поговорил с вами,а чувство в говне измазался когда читал вас!

Типичное поведение либерала: бескультурье, переход на личности и оскорбления.

И еще раз спрашиваю:
Цитата сообщ. №9
Россияне превратили в нацистов или на Украине стали прославлять фашистскую дивизию СС Галичина, назвали главный проспект страны именем Бандеры, устраивают факельные шествия в его честь?

Цитата, ID: 1701 сообщ. №7
Поясните пож. в какой стране они смогут купить, к примеру, лопасти вертолётных винтов для Ми-24, в какой еще стране они производятся и когда они начнут сами производить эти лопасти?

Где они смогут купить новые запчасти для двигателя РД-33, где они производятся?

В странах бывшего Варшавского блока и в любом месте, куда продавалась советская техника и можно найти технику-донора.
А откуда у вас сведения, что продаются критически важные вещи, которые они заместить не могут? 60% заместили.
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№11
28.08.2019 21:04
Цитата, q
В странах бывшего Варшавского блока и в любом месте, куда продавалась советская техника и можно найти технику-донора.
А откуда у вас сведения, что продаются критически важные вещи, которые они заместить не могут? 60% заместили.

В странах бывшего Варшавского блока такая-же изношенная старая техника как и на Украине, а запчасти нужны новые с завода.

Видел украинские ролики где показаны какие новые детали с каких заводов поставлялись. На этом ещё и наживались поставщики, ибо российские запчасти продавались конечному потребителю  дороже по сравнению с отпускными ценами российских производителей, в частности упоминались лопасти вертолётных винтов


Цитата, q
Оборонные предприятия Украины продолжают регулярно закупать у России лопасти для вертолетов Ми-8, это следует из конкурсной документации по поставке запчастей для украинских вертолетов.
Речь идет о соглашении, которое 19 февраля «Конотопский авиаремонтный завод „Авиакон“ (входит в »Укроборонпром») заключил с ООО «Трейд АГ». Контракт на 10,06 млн гривен (более 380 тыс. долларов) касается поставки запасных частей для вертолетов, сообщает военный эксперт Диана Михайлова в своем блоге.
В Конотоп до 23 апреля должны поставить четыре комплекта рулевого винта 246-3925-00 первой категории ТУ246-3925-00. Договор и отчет о его заключении не опубликован, но такие комплекты из трех лопастей для вертолетов Ми-8МТВ/-24П производит только государственное АО «Московский машиностроительный завод „Вперед“, отмечает эксперт. Стоимость комплекта — 93 тыс. 182 доллара. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/troops/39314998/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Украину уличили в покупке у России запчастей для вертолетов Об этом сообщает Рамблер.
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№12
28.08.2019 21:15
Цитата, ID: 1701 сообщ. №11
В странах бывшего Варшавского блока такая-же изношенная старая техника как и на Украине, а запчасти нужны новые с завода.

Преувеличение. Украина закупала б/у советскую военную технику.
И не забывайте, что при желании они вполне могут купить все, что надо у России и через третьи страны.

Напомните, пожалуйста, когда в последний раз самолеты и вертолеты Украины атаковали Донбасс?
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