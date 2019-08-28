ВМС США заказали постройку еще двух кораблей-гигантов типа ESB

Американский флот в скором времени пополнится еще двумя гигантскими кораблями обеспечения. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com, командование ВМС США заключило контракт с компанией General Dynamics на строительство еще двух экспедиционных кораблей типа ESB (Expeditionary Sea Base).

Источник изображения: usni.org

Согласно имеющейся информации, постройка кораблей начнется в 2020 году, сдача заказчику запланирована на 2023 год. При этом в контракте учитывается опцион на постройку еще одного дополнительного корабля этого типа. Для компании General Dynamics контракт на постройку экспедиционных морских баз уже не первый. Ранее она передала ВМС США четыре корабля данного типа и уже достраивает пятый.

Первые две морские экспедиционные базы вошли в состав вспомогательного флота, однако в последствии вошли в состав боевого флота. Такое решение принято в связи стем, что согласно законодательству Соединенных Штатов, в боевых миссиях могут участвовать только корабли и суда, входящие в боевой флот. Например, экспедиционная морская база USNS Lewis B. Puller (T-ESB-3), входившая в состав вспомогательного флота, в августе 2018 года вошла в состав боевых кораблей флота, став USS Lewis B. Puller (ESB-3). Командиром корабля стал капитан ВМС США Адан Круз, а вся команда получила статус военнослужащих.

ESB (Expeditionary Sea Base или экспедиционные морские базы) являются крупнейшими неатомным кораблями в составе американского флота. Полное водоизмещение - 78 000 тонн, и по этому параметру корабль проигрывает только атомным авианосцам типа Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина корабля - 233 м, максимальная ширина – 50 м. Имеется летная палуба и вертолетные ангары.

Корабли этого типа предназначены для обеспечения боевых операций ВС США в конфликтах низкой интенсивности, и представляют из себя фактическую военную базу, имеющую всю необходимую инфраструктуру – склады боеприпасов, ГСМ, и других ресурсов, помещения для сравнительно комфортного размещения воинского контингента. Для доставки военнослужащих на берег предусмотрено четыре тяжелых транспортных вертолета CH-53, и десантная баржа, способная принять на борт около 300 вооруженных бойцов. Взлетно – посадочная площадка морской базы способна принимать так же конвертопланы МВ-22 "Оспри", используемые Корпусом морской пехоты США.