Во Владивостоке спущен на воду малый морской танкер проекта 03182 для ТОФ

Во Владивостоке спущен на воду малый морской танкер "Михаил Барсков" проекта 03182 (шифр "Платформа-Арктика"), строящийся для Тихоокеанского флота. Торжественная церемония состоялась на ССЗ "Восточная верфь". Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Источник изображения: пресс-служба администрации Приморского края

Судостроительный завод "Восточная верфь" закончил постройку малого морского танкера в интересах ТОФ. Как отметили во Владивостоке, это самое крупное судно, построенное в Приморье за последние 30 лет. Танкер спущен на воду и будет дооборудован на плаву. Передача танкера в состав ВМФ РФ запланирована на конец 2019 года.

Малый морской танкер "Михаил Барсков" является головным в серии из двух кораблей, строящихся для Тихоокеанского флота. Контракт на постройку был заключен в 2014 году, официальная закладка корабля состоялась в октябре 2015 года. Второй корабль серии и первый серийный танкер "Борис Аверкин" был заложен в феврале прошлого года. Разработчиком проекта является АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро".

изображение малого морского танкера проекта 03182 шифр "Платформа-Арктика" Источник изображения: пресс-служба администрации Приморского края

Малый морской танкер проекта 03182 разработан в качестве "многоцелевой платформы судна усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций". Корабли данного проекта предназначены для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, поиска и оказания помощи суднам, терпящим бедствие. А также для откачки воды из затопленных отсеков и буксировки аварийных судов к месту убежищ. Кроме того, они смогут выполнять функции пожарного судна.

Полное водоизмещение танкера – 3500 тонн, дедвейт – 1560 тонн. Длина – 78,8 метра, ширина – 15,4 метра, максимальная осадка – 4,9 метра. Дальность плавания – 1500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 24 человека. Мореходность танкера – до 9 баллов включительно. Мощность главной энергетической установки составляет 3х1600 кВт. Мощность вспомогательной энергетической установки – 2х400 кВт.