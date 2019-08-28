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28.08.2019
Военное обозрение

На МАКС-2019 впервые покажут Су-47 "Беркут" на статической стоянке

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Сегодня в подмосковном Жуковском стартует Международный авиакосмический салон МАКС-2019. В рамках выставки запланирован показ множества новинок, но один старый самолет может привлечь гораздо больше внимания, чем десяток новых. Впервые на авиасалоне широкой публике официально продемонстрируют летный экземпляр "Беркута" на статической стоянке. Именно этот прототип самолета с крылом обратной стреловидности изначально рассматривался в качестве основы российского самолета пятого поколения.

Источник изображения: @fotografersha

МАКС-2019, еще не открывшись, уже выдал небольшую сенсацию. В исторической части салона широкой публике впервые представят "Беркут", истребитель с крылом обратной стреловидности, на статической стоянке. Истребитель разместился вместе с Ту-155. Машина так и не пошла в серию, однако заставила говорить о себе долгие годы, и до сих пор имеет один из самых узнаваемых обликов.

Разработка Су-47, изначально носившего индекс Су-37, была начата ОКБ Сухой в 1983-м году. Самолет должен был стать развитием Су-27-го. В первую очередь машина создавалась в интересах авианесущих крейсеров, и лишь потом была ориентирована на общие нужды ВВС. Разработка "Беркута" то прекращалась в 1988-м году, то вновь возобновлялась в инициативном порядке.

Главным конструктором этого самолета стал Михаил Погосян (впоследствии он возглавил "Объединенную авиастроительную корпорацию). Генеральным конструктором ОКБ Сухого в этот период был Михаил Петрович Симонов.

Летный экземпляр "Беркута" построили в 1997-м году. Его конструкция с крылом обратной стреловидности выполнена по аэродинамической схеме "продольный интегральный триплан". Крыло образует единую несущую систему с фюзеляжем, умеет складываться – наследие ориентации машины в качестве палубного истребителя. Изначально Су-47 также имел гак для посадки на палубу.

В конструкции, которой почти четверть века, активно использованы композитные материалы. Отмечалось, что использование углепластиков повышало весовую отдачу на 20-25%. Ресурс возрастал в 1,5-3 раза, снижение трудозатрат на изготовление деталей ожидалось на уровне 40—60%.

Секретная машина впервые демонстрируется на МАКС-2019 на статистической стоянке. Что в ходе своего первого официального появления в рамках авиасалона МАКС-1999 под именем Су-37, что при повторной выкатке в 2001-м уже под именем Су-47 "Беркут", доступ широкой публики к машине был закрыт.

"Беркут" активно использовался в качестве летающей лаборатории при разработке Су-57. В частности, в планер был интегрирован бомбоотсек, опыт создания которого дал необходимые данные для разработки этого элемента для российского многофункционального пятого поколения.

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Страны
Россия
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ПАК ФА
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