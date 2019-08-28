Недосягаемый "Кинжал"

Россия лидирует в гонке гиперзвуковых вооружений, потратив меньше всех

ВМС США будут руководить разработкой унифицированного планирующего летательного аппарата (ЛА), который мог бы применяться всеми видами ВС, объявил Пентагон в июньском меморандуме 2018 года.

Окончание. Начало читайте в предыдущем номере.

Основой для разработки глайдера стала опытная боевая часть, рассчитанная на полет при числе М=6 и разрабатывавшаяся по программе альтернативного ББ (Alternate Re-Entry System), которая была успешно испытана в 2011 и 2017 годах. Планируется, что по завершении ОКР национальная лаборатория "Сандия" (Sandia National Laboratories), проектант оригинальной концепции, будет строить унифицированные планирующие ЛА. Разгонщики таких ЛА разрабатываются отдельно.

Неядерное оружие ВМС промежуточной дальности для нанесения быстрого удара (Intermediate Range Conventional Prompt Strike Weapon – IR CPS) предусматривает комплексирование унифицированного планирующего ЛА с баллистической ракетой, запускаемой с подводной лодки. ВМС планируют провести летные испытания системы IR CPS в 2020 и 2022 годах, продолжив создание опытных образцов до января 2024-го ("Гиперзвуковые ракеты США не попадают в закупки").

Сухопутное продолжение

Программа гиперзвуковой ракеты наземного базирования (land-based hypersonic missile – LBHM) предусматривает комплексирование унифицированного планирующего ЛА с двухступенчатой баллистической ракетой. Система должна иметь дальность 2250 километров и обеспечить армию прототипом стратегического ударного оружия для преодоления системы A2/AD (anti-access/area denial – преграждение доступа и блокирование отдельной зоны), подавления средств дальнего действия и поражения других высокоприоритетных скоростных маневрирующих целей противника. В 2023 году планируется провести летные испытания.

Полет на двадцати Махах

“ Под аббревиатурой HACM скрывается разработка гиперзвуковой авиационной неядерной ракеты ”

Ожидается, что неядерное гиперзвуковое ударное оружие (hypersonic conventional strike weapon – HCSW) объединит унифицированный планирующий ЛА с твердотопливной авиационной ракетой, оснащенной спутниковой системой наведения GPS и запускаемой с бомбардировщика B-52. ВВС планируют завершить критический анализ проекта в 2020 году. Аналогичным образом ожидается, что по программе ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) по созданию авиационного оружия быстрого ответного удара будет разработан прототип гиперзвукового планирующего ЛА, способного выполнять полет на скоростях до числа М=20 на дальность примерно 925 километров. Несмотря на задержки из-за технических проблем, аппарат ARRW успешно прошел летные испытания в июне 2019 года и, как ожидается, завершит их в 2022-м.

По аналогии с HCSW программа ARRW представляет собой элемент проекта создания опытных образцов гиперзвуковой техники, который призван продемонстрировать концепции и дать возможность руководству принимать обоснованные стратегические и финансовые решения для будущих программ.

Вечный двигатель DARPA

Управление перспективных исследований Министерства обороны DARPA в партнерстве с ВВС продолжает испытания гиперзвукового планирующего ЛА клиновидной конфигурации, способного выполнять полет при числах М=7 и более. Эта программа (Tactical Boost Glide – TBG) нацелена на разработку и демонстрацию технологий, позволяющих создать в будущем запускаемый в воздухе тактический гиперзвуковой планирующий ЛА. Предусматривается также изучение совместимости и интеграции этой системы с вертикальными пусковыми установками ВМС США и предложение аппарата TBG как военно-воздушным силам, так и флоту.

Программа состоит из двух этапов, включающих наземные и летные испытания для разработки критически важных технологий. В ней используется научно-технический задел, сформированный на основе предыдущих планирующих ГЛА с ракетным ускорителем, в том числе аппарата HTV-2 (Hypersonic Technology Vehicle 2).

Программа OpFires (Operational Fires) направлена на использование технологий TBG для разработки ракетной системы наземного базирования, позволяющей перспективному тактическому оружию после запуска прорывать современную ПВО противника, быстро и точно поражая подвижные наземные объекты.

В более долгосрочной перспективе DARPA при поддержке ВВС США продолжит работу над концепцией оружия с воздушно-реактивным двигателем (hypersonic air-breathing weapon concept – HAWC), сориентированной на технологии, позволяющие создавать эффективные и доступные гиперзвуковые крылатые ракеты авиационного базирования.

В настоящее время DARPA находится на полпути к первой фазе разработки перспективного двигателя AFRE (Advanced Full-Range Engine), работающего на всей траектории полета. Прототип должен обеспечить полет при числах Маха более 5 единиц для ЛА многоразового применения.

Пока без защиты

Пентагон вкладывает средства в создание средств борьбы с гиперзвуковым оружием, хотя заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин заявил, что Соединенные Штаты не будут иметь соответствующего оборонительного потенциала как минимум до середины 2020-х. По словам военного чиновника, Агентство по ПРО находится в процессе оценки предложений по созданию космического (низкоорбитального) эшелона датчиков, который теоретически увеличивает дальность обнаружения и сопровождения атакующих ракет, что является критическим требованием для защиты от гиперзвуковых средств нападения. На оборону от такого оружия Управление по ПРО запросило в 2020 финансовом году 157,4 миллиона долларов.

Совсекретные программы

Кроме семи общеизвестных проектов по разработке гиперзвуковых маневрирующих ракет большой дальности воздушного, наземного и морского базирования с максимальной скоростью, превышающей число М=5, Минобороны США реализует в режиме строгой секретности как минимум еще две программы по тому же направлению. Об этом сообщил американский еженедельник Aviation Week & Space Technology.

По данным издания, в их число входят гиперзвуковые программы HACM и HCCW, реализуемые ВВС США. Хотя их расшифровка пока точно не установлена, эксперты полагают, что под аббревиатурой HACM скрывается разработка гиперзвуковой авиационной неядерной ракеты (hypersonic air-launched conventional missile), а программа HCCW (hypersonic counter-cruise weapon) может предусматривать создание средства перехвата гиперзвуковых КР.

Гиперрасходы и результаты

Основные инвестиции в гиперзвуковое оружие, отмечает информационно-аналитический центр "Джейнс" (Jane’s), сосредоточены в США, России и Китае, в то время как несколько других стран также изучают подобную технику, но в гораздо меньшей степени. США уже потратили более 3,3 миллиарда на исследования и разработку гиперзвуковых технологий и вооружений, при этом бюджетная заявка на 2020 финансовый год составляет еще 2,6 миллиарда.

По оценкам западных экспертов, Москва вложила более 1,1 миллиарда долларов в программы "Авангард", 3М22 "Циркон" и "Кинжал". Российские расходы на эти цели вряд ли значительно возрастут в ближайшей перспективе, поскольку "Кинжал" уже на вооружении, а "Циркон" и "Авангард" близки к вводу в эксплуатацию.

Китайское финансирование гиперзвуковых разработок, полагают эксперты, превышает российское. На такие программы, как DF-ZF и Starry Sky-2, было потрачено более 1,5 миллиарда долларов. Ожидается, что DF-ZF начнет функционировать к 2020-му, в то время как Starry Sky войдет в строй к 2025 году. Предполагается, что Китай продолжит финансировать гиперзвуковые технологии, поскольку подводит текущие программы к своему завершению.

Индия, по экспертным оценкам, потратила более 500 миллионов долларов на НИОКР в области гиперзвукового оружия. Программы включают в себя гиперзвуковые аппараты Shourya, Brahmos II и Hypersonic Technology Demonstrating Vehicle (HSTDV). Индия сотрудничала с Россией в создании ракеты Bramhos II. Ожидается, что финансирование страной программ по гиперзвуковому оружию будет расти, поскольку они все еще находятся на стадии разработки и испытаний.

Разрабатываемые в США варианты гиперзвукового оружия предназначены для выполнения тактических и стратегических задач. Первые могут предусматривать, в частности, нанесение ударов по мобильным ракетным пусковым установкам и противодействие средствам дальнего действия потенциального противника, угрожающим надводному флоту применением гиперзвуковых ПКР.

По мнению западных экспертов, создаваемый США арсенал призван послужить сдерживающим фактором, поскольку такие противники, как Китай и Россия, имеют целую линейку новых гиперзвуковых вооружений.

Заголовок газетной версии – "Гиперзвук не попадает в закупки".

Николай Новичков, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (796) за 27 августа 2019 года