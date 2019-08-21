Гиперзвуковые ракеты США не попадают в закупки

Пентагон задумался над концепцией вооружений, с успехом создаваемых в России и Китае

По программе создания средств нанесения быстрого глобального удара Соединенные Штаты с начала 2000-х активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия, способного развивать скорость не менее 5 чисел Маха и маневрировать на траектории.

Сейчас усилия сосредоточены на разработке планирующих гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) типа HGV (hypersonic glide vehicle). Они выводятся на большие высоты с помощью баллистических ракет и затем выполняют планирующий полет до цели на гиперзвуковых крылатых ракетах с прямоточными воздушно-реактивными двигателями со сверхзвуковым горением (ПВРДсг) или гиперзвуковыми прямоточными воздушно-реактивными двигателями (ГПВРД), а также на аэробаллистических ракетах, способных осуществлять подход к цели на гиперзвуковой скорости. Это оружие, заявил командующий стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен, может обеспечить нанесение "ответных дальних ударов по удаленным, защищаемым и/или критичным по времени угрозам (таким как мобильные МБР), когда для других сил прегражден доступ и осуществлено блокирование требуемых зон". Но критики утверждают, что для гиперзвуковых средств не сформулированы четкие требования к выполняемым боевым задачам, ГЛА в малой степени способствуют военному потенциалу США и не являются необходимыми для сдерживания.

Гиперскептики

Финансирование подобных проектов в прошлом было относительно ограниченным, однако и Пентагон, и конгресс продемонстрировали растущий интерес к разработке и применению таких систем в ближайшем будущем. Отчасти это связано с успехами аналогичных технологий в России и Китае, которые, как ожидается, развернут боевые гиперзвуковые планирующие аппараты, возможно, оснащенные ядерными боевыми блоками (ББ), уже в начале 2020-х годов.

США, подчеркивают американские эксперты, в отличие от потенциальных противников в настоящее время не конструируют такое оружие для применения с ядерными ББ и даже не рассматривают подобную возможность. Как следствие оно, вероятно, потребует большей точности и будет технически сложнее для разработки. Запрос Пентагона в бюджете на 2020 финансовый год на все связанные с этим исследования составляет 2,6 миллиарда долларов, в том числе 157,4 миллиона на оборонительные проекты.

“ Критики утверждают, что для такого оружия не сформулированы четкие требования к выполняемым боевым задачам ”

Помощник директора по гиперзвуковым программам (офис заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам) Майк Уайт заявил, что Министерство обороны еще не приняло решение о закупках, а разрабатывает опытные образцы для оценки концепций и боевых задач потенциальных систем. Поскольку в задачи конгресса входит рассмотрение планов Пентагона, законодатели могут рассмотреть вопросы, связанные с обоснованием применения гиперзвукового оружия, ожидаемыми затратами на него и последующим влиянием на стратегическую стабильность.

В отличие от баллистических ракет гиперзвуковые средства нападения могут маневрировать. Полет к цели по настильным траекториям на небольшой высоте создает для обороняющейся стороны проблемы с обнаружением атакующих средств. Наземные РЛС, например, не видят гиперзвуковое оружие до конечного участка его движения.

Распознавание атакующих целей с задержкой потенциально допускает только одну попытку перехвата. Кроме того, представители Министерства обороны США заявили, что как наземная инфраструктура, так и имеющийся набор космических датчиков недостаточны для обнаружения и сопровождения гиперзвукового оружия. По словам заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкла Гриффина, гиперзвуковые цели в 10–20 раз менее заметны, чем те, которые США обычно отслеживают с помощью спутников на геостационарной орбите.

Некоторые аналитики предполагают, что эшелоны датчиков космического базирования, интегрированные с системами сопровождения и управления огнем для наведения противоракет с высокими тактико-техническими характеристиками или оружия направленной энергии, теоретически обеспечивают жизнеспособные варианты защиты. Действительно, в "Обзоре по ПРО" 2019 года Министерства обороны США отмечается: "Такие датчики имеют преимущества в связи с обзором большой области из космоса, что улучшает сопровождение и целеуказание перспективных угроз, включая аппараты типа HGV и гиперзвуковые крылатые ракеты".

Другие аналитики ставят под сомнение доступность, технологическую осуществимость и полезность системы обороны от ГЛА на обширной территории. Как объясняет физик и ядерный эксперт Джеймс Эктон, системы объектовой обороны и особенно зональной ПРО THAAD (terminal high altitude area defense system) для перехвата головных частей МБР на больших высотах на конечном участке траектории вполне могут быть адаптированы для борьбы с гиперзвуковыми ракетами. Недостаток в том, что можно защищать только небольшие районы. Чтобы прикрыть всю континентальную территорию США, понадобится неимоверное количество батарей системы THAAD.

Кроме того, некоторые аналитики утверждают, что нынешняя архитектура командования и управления в Пентагоне не сможет обрабатывать данные достаточно быстро, чтобы нейтрализовывать приближающиеся гиперзвуковые средства поражения.

Пятилетка прорыва

Фото: profile.ru

Фото: profile.ruМинистерство обороны США в настоящее время разрабатывает гиперзвуковое оружие по программе ВМС CPGS для нанесения быстрого глобального удара неядерными средствами. Кроме того, Пентагон реализует в этой области несколько программ ВВС, сухопутных войск и Управления по перспективным исследованиям DARPA. Те, кто поддерживает эти разработки, утверждают, что гиперзвуковое оружие расширит возможности сдерживания, а также даст американским военным механизм поражения перспективных средств ПВО и ПРО, которые у противников США составляют основу стратегии преграждения доступа и блокирования отдельной зоны A2/AD (anti-access/area denial).

Стратегия национальной обороны 2018 года определяет гиперзвуковое оружие как одну из ключевых технологий, позволяющих США вести боевые действия и выигрывать войны будущего. Согласно сообщениям из открытых источников в Соединенных Штатах реализуются крупные программы по гиперзвуковому оружию и гиперзвуковым технологиям. В частности, ВМС США ведут работы по созданию неядерного оружия промежуточной дальности для нанесения быстрого удара IR CPS (Intermediate Range Conventional Prompt Strike Weapon), на разработку которого в ближайшую пятилетку (2020–2024) планируется израсходовать 5,75 миллиарда долларов. Сухопутные войска (СВ) разрабатывают гиперзвуковую ракету наземного базирования LBHM (land-based hypersonic missile), также известную как LRHW (long-range hypersonic weapon). Пятилетний бюджет на эту программу составляет 1,18 миллиарда.

ВВС США ведут работы по программам создания неядерного ударного гиперзвукового оружия HCSW (hypersonic conventional strike weapon) и ARRW (air-launched rapid response weapon) – авиационного оружия быстрого ответного удара AGM-183A. На первую до 2024 года зарезервировано 290 миллионов долларов, на вторую – 515,7 миллиона.

Ряд программ реализуется Управлением перспективных исследований Министерства обороны DARPA. Его бюджет на эти цели – 222 миллиона. Эксперты обращают внимание на программу TBG (tactical boost glide) по созданию тактического оружия, планирующего на цель после разгонного участка, перспективного двигателя, работающего на всей траектории AFRE (advanced full-range engine), оперативных огневых средств OpFires (Operational Fires) и концепцию гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем HAWC (hypersonic air-breathing weapon concept).

По этим программам должны быть созданы действующие опытные образцы. Финансирование ведется по статьям исследований, разработок, испытаний и оценок, имеющихся в бюджете Министерства обороны. Никаких средств, которые могли бы выделяться на эти программы по статье "Закупки", в настоящее время не предусмотрено.

Окончание следует.

Николай Новичков, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (795) за 20 августа 2019 года