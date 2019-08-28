Индия получила одиннадцатый военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III

Индийское представительство корпорации Boeing 26 августа 2019 года сообщило о передаче ВВС Индии еще одного тяжелого военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III. Данный борт с индийским военным номером СВ-8011 (серийный номер F-272, заводской номер 50272) стал одиннадцатым самолетом С-17А, полученным ВВС Индии и последним поставленным С-17А в целом.

Одиннадцатый полученный ВВС Индии американский тяжелый военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III (индийский военный номер СВ-8011, серийный номер F-272, заводской номер 50272), август 2019 года (с) Boeing

Напомним, что Индия ранее получила десять тяжелых военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III, закупленных по заключенному в июне 2011 года с американской стороной межправительственному соглашению по линии американской межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) стоимостью 4,7 млрд долл. Поставка этих самолетов была произведена в 2013-2014 годах. Соглашение включало опцион на закупку еще шести самолетов С-17А, но он так и не был реализован до окончательного прекращения корпорацией Boeing серийного производства этих машин в 2015 году.

В начале 2015 года ВВС Индии начали процесс оформления закупки трех дополнительных С-17А, но договоренность с американской стороной так и не была достигнута, и эти самолеты "ушли" Катару. Однако Индия в итоге приобрела один самолет С-17А с серийным номером F-272 (50272, американская регистрация N272ZD), построенный в 2014 году, но по неизвестным причинам не поставленный ни одному известному заказчику и находившийся на хранении на предприятии Boeing в Лонг-Бич.

В июне 2017 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей поставке Индии по линии FMS одного тяжелого военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster II с предполагаемой стоимостью поставки 366,2 млн долл. Теперь этот самолет и поставлен ВВС Индии.

В ВВС Индии все самолеты С-17А состоят на вооружении 81-й эскадрильи на авиабазе Хиндон близ Газиабада.

Линейка тяжелых военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III 81-й эскадрильи ВВС Индии на авиабазе Хиндон, август 2019 года (с) Boeing