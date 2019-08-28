Войти
28.08.2019
bmpd.livejournal.com

Индия получила одиннадцатый военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III

717
0
0

Индийское представительство корпорации Boeing 26 августа 2019 года сообщило о передаче ВВС Индии еще одного тяжелого военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III. Данный борт с индийским военным номером СВ-8011 (серийный номер F-272, заводской номер 50272) стал одиннадцатым самолетом С-17А, полученным ВВС Индии и последним поставленным С-17А в целом.

Одиннадцатый полученный ВВС Индии американский тяжелый военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III (индийский военный номер СВ-8011, серийный номер F-272, заводской номер 50272), август 2019 года (с) Boeing

Напомним, что Индия ранее получила десять тяжелых военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III, закупленных по заключенному в июне 2011 года с американской стороной межправительственному соглашению по линии американской межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) стоимостью 4,7 млрд долл. Поставка этих самолетов была произведена в 2013-2014 годах. Соглашение включало опцион на закупку еще шести самолетов С-17А, но он так и не был реализован до окончательного прекращения корпорацией Boeing серийного производства этих машин в 2015 году.

В начале 2015 года ВВС Индии начали процесс оформления закупки трех дополнительных С-17А, но договоренность с американской стороной так и не была достигнута, и эти самолеты "ушли" Катару. Однако Индия в итоге приобрела один самолет С-17А с серийным номером F-272 (50272, американская регистрация N272ZD), построенный в 2014 году, но по неизвестным причинам не поставленный ни одному известному заказчику и находившийся на хранении на предприятии Boeing в Лонг-Бич.

В июне 2017 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей поставке Индии по линии FMS одного тяжелого военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster II с предполагаемой стоимостью поставки 366,2 млн долл. Теперь этот самолет и поставлен ВВС Индии.

В ВВС Индии все самолеты С-17А состоят на вооружении 81-й эскадрильи на авиабазе Хиндон близ Газиабада.

Линейка тяжелых военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III 81-й эскадрильи ВВС Индии на авиабазе Хиндон, август 2019 года (с) Boeing

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Катар
США
Продукция
C-17
Компании
Boeing
Похожие новости
01.12.2015
«Боинг» завершил сборку последнего самолета ВТА C-17A «Глоубмастер-3»
02.09.2014
Вооружение за три моря
13.11.2013
Производство военной авиации будет сокращаться
14.06.2013
Компания "Боинг" передала ВВС Индии первый военно- транспортный самолет С-17
16.06.2009
Индия нашла замену советским военно-транспортным самолетам
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"