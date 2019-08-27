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27.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

БРК "Утес" в Крыму получит новую ракету

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Утес
Береговой ракетный дивизион "Утес" в Крыму.
Источник изображения: Владимир Пасякин / РГ

Береговой ракетный комплекс "Утес" подземного базирования в Крыму в перспективе получит новую ракету, сообщил гендиректор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

По словам Леонова, завершившиеся недавно ремонтно-восстановительные работы на береговом ракетном комплексе "Утес" были необходимы, так как комплекс, находившийся с 1996 по 2014 год в составе ВМС Украины, стал непригодным для использования.

"Успешные пуски после проведенных работ показали готовность комплекса к защите крымского побережья. Поэтому какое-то время он будет работать с ракетами "Прогресс". В дальнейшем будет проведено переоснащение комплекса на новые образцы ракет", – передает ТАСС слова Леоноваа.

Дальность полета противокорабельной ракеты "Прогресс" составляет 460 километров.

Ранее информированный источник сообщил, что в Крыму к 2020 году может быть развернут первый береговой ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования, который будет использовать противокорабельные "Яхонты" и разрабатываемые в настоящее время перспективные варианты ракет.

Напомним, в ноябре 2016 года сообщалось, что дивизион шахтного берегового ракетного комплекса "Утес" восстановлен в Крыму, на его базе планируется развернуть ракетный комплекс "Бастион".


Дмитрий Зубарев

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Страны
Украина
Продукция
Бастион
Компании
НПО машиностроения
Проекты
2020-й год
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