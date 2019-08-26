Войти
26.08.2019
РИА Новости

Военные учения Южной Кореи вызвали протест со стороны Японии, сообщают СМИ

645
0
0
Офицер ВМФ Южной Кореи наблюдает в бинокль
Офицер ВМФ Южной Кореи наблюдает в бинокль.
Источник изображения: © AP Photo / Lee Jin-man, Pool

ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Правительство Японии выразило Южной Корее протест из-за проведения военных учений в районе спорных островов Токто (японское название Такэсима), передает Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Протест был направлен по дипломатическим каналам. В частности, японская сторона настаивает на том, что "острова Такэсима являются исконной территорией Японии".

"Проведение учений неприемлемо. Это вызывает сожаление, и мы решительно призываем отменить маневры", — приводит агентство позицию японской стороны.

Ранее в воскресенье южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что вооруженные силы Южной Кореи проводят двухдневные учения в районе островов Токто, являющимися предметом территориального спора с Японией. По данным агентства, в маневрах задействованы морские, воздушные и сухопутные силы, он информации об их численности пока не нет.

Группа островов Токто расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Япония
Компании
ООН
Проекты
Военные учения
Похожие новости
27.11.2017
США перебросят в Южную Корею шесть истребителей F-22 для совместных учений
15.09.2017
Йенс Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны
23.03.2017
КНДР продолжит развитие своих ядерной и ракетной программ
20.06.2016
Стратегический партнер России
24.02.2014
Азиатско-тихоокеанская стратегическая панорама быстро меняется
22.03.2013
КНДР готова начать ядерную войну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 15:38
  • 2
The Washington Post (США): Путин приказал дать "симметричный ответ" на американские ракетные испытания
  • 26.08 15:35
  • 1
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
  • 26.08 15:14
  • 1
Спираль эскалации раскручивается: Россия и Запад (NZZ, Швейцария)
  • 26.08 15:02
  • 2
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
  • 26.08 14:18
  • 28
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 26.08 14:00
  • 27
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
  • 26.08 13:50
  • 1
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 26.08 13:27
  • 1
Россия заменит "кукурузники"
  • 26.08 11:57
  • 1
Господству США на море пришел "Синкун"
  • 26.08 11:27
  • 2
В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах
  • 26.08 11:13
  • 6
Донбасс надеется на сильную руку Москвы
  • 26.08 11:00
  • 3
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 26.08 10:31
  • 3
На вооружение авиационного полка ЦВО поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР
  • 26.08 10:07
  • 97
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели
  • 26.08 09:16
  • 3
Главком ВМФ России провел совещание по вопросам испытаний фрегата "Адмирал Касатонов" и корвета "Гремящий"