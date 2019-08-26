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26.08.2019
Интерфакс-АВН

Путин об испытаниях США новой крылатой ракеты: поручаю подготовить меры по симметричному ответу

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомства проанализировать уровень угрозы от действий США по испытанию новой крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

"Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю министерству обороны Российской Федерации, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

При этом глава государства подчеркнул: "Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединёнными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности".

О том, что Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил 19 августа телеканал CNN.

По его данным, испытание было проведено накануне у западного побережья США.

"Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у западного побережья США. В настоящий момент мы оцениваем результаты испытания", - сообщила телеканалу подполковник вооруженных сил США Карла Глисон.

По данным CNN, ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии.

В Пентагоне отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета".

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Также в Минобороны заявили, что результаты испытаний внесут вклад в развитие США ракет средней дальности.

В свою очередь издание Defense News отметило, что речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД.

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