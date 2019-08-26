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26.08.2019
Интерфакс-АВН

Путин об испытаниях США ракет средней дальности: теперь факт нарушения ДРСМД налицо, оспаривать его невозможно

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Путин В. В.
Путин В. В.
Источник изображения: Путин В. В.Фото с сайта президента РФ

США срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы нарушении Россией ДРСМД для того, чтоб прикрыть свои работы - Путин

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин назвал проведенные в США 18 августа испытания крылатой ракеты наземного базирования реальным подтверждением обоснованности претензий в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которые Россия ранее предъявляла Вашингтону.

"Такое вооружение относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 г. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказала США в период действия договора", - говорится в заявлении Путина, которое он сделал на совещании с членами СБ РФ в пятницу. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Путин напомнил: "Мы неоднократно указывали, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше, является прямым и существенным, грубым нарушением ДРСМД".

"Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования "Томагавк". Теперь факт нарушения налицо, оспаривать это невозможно - они сами об этом сказали", - констатировал Путин.

По словам президента, это лишь подтверждает обоснованность проявленных ранее российской стороной озабоченностей. "Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещённого по ДРСМД оружия. Неоднократно указывали на это нашим партнёрам", - отметил Путин.

Однако, продолжил глава государства, "вместе того, чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора".

"Как всем теперь очевидно, её единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора, и изначальное намерение выйти из него", - подчеркнул президент РФ.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: он запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 февраля этого года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. А 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.

2 августа США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

5 августа президент Путин сделал заявление, в котором поручил министерству обороны, МИД и СВР "самым тщательным образом" наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. Путин заявил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Российская сторона при этом обязуется не размещать РСМД наземного базирования "в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства".

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Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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