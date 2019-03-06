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06.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил условия США для возобновления переговоров по ДРСМД

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Источник изображения: РИА Новости

"Если у той и другой стороны есть реальный интерес не выходить из ДРСМД, то тут надо встречаться и договариваться", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Олег Пономаренко. Так он прокомментировал информацию о том, что Госдепа назвал условия возвращения к переговорам по ДРСМД.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко убежден, что возможность вернуться к исполнению условий Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от уровня доверия между Россией и США. Он убежден, что ни Москва, ни Вашингтон не заинтересованы в бесконтрольной гонке вооружений.

"Проблема заключается в том, что стороны не доверяют другу чисто технически. Они подозревают друг друга в развертывании определенных систем, которые не попадают под действия договора", – пояснил эксперт.

Представители Госдепартамента сообщили о готовности США к переговорам с Россией о ракетах средней и меньшей дальности, но при определенных условиях. Главное условие – американцы должны получить возможность беспрепятственно проводить собственные проверки ради "безопасности США и их партнеров", сообщает "Россия 24".

При этом в Госдепе выразили "разочарование" тем, что Россия, "похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению (договоренностей) и тем самым сохранить" ДРСМД. Накануне президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД – в ответ на действия США, которые в начале февраля объявили о выходе из договора. В Совфеде напомнили о том, что именно на американской стороне лежит ответственность за приостановление договора.

Пономаренко убежден, что процесс инспекций односторонним быть не может и вопрос в том, найдут ли обе стороны обоюдовыгодные условия. "Ни та, ни другая сторона не заинтересованы в том, чтобы в гигантских масштабах развертывать системы, которые не окажут решающего воздействия на сдерживание, и средства, по сути, будут потрачены впустую", – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что одной из претензий США остается то, что Россия не до конца раскрывает технические характеристики ракеты 9М729, в частности, геометрические параметры. На спецбрифинге Минобороны с демонстрацией ракеты был показан только контейнер от нее.

"Сама ракета показана не была и тут у американцев есть претензии. И здесь вопрос к военно-политическому руководству. Возможна ли большая открыть в этом направлении? Если возможна, то Россия должна получить схожие возможности. В частности, разобраться с претензиями к двух базам США в Румынии и Польше. В Румынии база операционно уже активна, а в Польше строится. Там расположены пусковые установки Mk 41, в которых могут находиться в том числе крылатые ракеты "Томагавк". Понятно, что американцы заявляют о том, что там будут только противоракеты SM-3, но опасения России понятны. Вопрос сейчас именно в том, чтобы открыть этот диалог. Возможно, пойти той и другой стороне на какие-то подвижки, допустить более детальные инспекции, согласовать все условия. Если у той и другой стороны есть реальный интерес не выходить из ДРСМД, то тут надо встречаться и договариваться", – подытожил Олег Пономаренко.

Добавим, что в Госдепе также сообщили: 5-8 марта зам госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности намерен в Лондоне обсудить судьбу ДРСМД с членами британского правительства.


Андрей Резчиков

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
sm-3
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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