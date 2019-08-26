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26.08.2019
ТАСС

Системы С-400 сбили на учениях мишени, летевшие на скорости более 2000 км/ч

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На фото - применение ЗРК С-400
На фото - применение ЗРК С-400.
Источник изображения: topwar.ru

Маневры прошли на полигоне Ашулук в Астраханской области

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук (Астраханская область) восемь мишеней, летевших на скорости более 2000 км/ч и имитировавших крылатые ракеты. Об этом говорится в сообщении Западного военного округа, распространенном в пятницу.

"Боевые расчеты соединения ПВО отразили ракетный удар условного воздушного противника, в качестве которого выступали сверхзвуковые ракеты-мишени "Фаворит", обладающие скоростными и маневренными характеристиками современных крылатых ракет. В результате противовоздушного боя все восемь воздушных мишеней, летящих на скоростью свыше 2000 км/ч, были уничтожены", - отмечается в сообщении.

Расчеты систем С-400 также отработали отражение ракетного авиационного удара, но уже с помощью электронных пусков. На завершающем этапе учений зенитчики совершат комбинированный марш на дальность 2000 км в место постоянной дислокации в Ленинградской области.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler, "ворчун") - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Разрабатывалась в НПО "Алмаз" с середины 1980-х годов, генеральный конструктор - Александр Леманский.

Система принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Госпрограмма вооружений предусматривает закупку до 2020 года 56 дивизионов С-400, что позволит перевооружить 28 зенитных ракетных полков двухдивизионного состава. К настоящему времени в Вооруженных силах России развернуто 53 дивизиона С-400 в составе 23 полков и двух учебных центров.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
EA-18
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Компании
Алмаз Расплетина
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