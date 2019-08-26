Ядерные державы переходят на баллистический "язык"

Ракетные испытания могут стать точкой невозврата в международной безопасности

На полигоне острова Сан-Николас в Тихом океане у побережья штата Калифорния 18 августа 2019 года прошли летные испытания крылатой ракеты. В Пентагоне отметили, что запуск производился из наземной мобильной пусковой установки, и поражение цели произошло на расстоянии более 500 км, опытный образец имел неядерную боевую часть. Американское военное ведомство на своем сайте продемонстрировало замедленную видеозапись старта, состоявшегося почти через две недели после официального выхода США из ключевого международного соглашения, которое являлось гарантом глобальной безопасности, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД.

ДРСМД был разрушен по инициативе Вашингтона и прекратил свое существование 2 августа 2019 года. Ранее США без предъявления каких-либо доказательств обвинили Россию в длительном невыполнении обязательств, и с их стороны прозвучали требования отказаться от ракеты 9М729, нарушающей, по мнению Пентагона, положения ДРСМД. Российская сторона никогда не отказывалась от диалога с США, и Министерство обороны РФ пригласило СМИ и иностранных военных атташе ознакомиться с модернизированной 9М729. Была проведена пресс-конференция, на которой озвучили тактико-технические характеристики ракеты, полностью отвечающие требованиям ДРСМД, но американцы проигнорировали это мероприятие, и участия в нем не принимали.

Очевидно, что Пентагон начал разработку ракет еще в период действия ДРСМД и уже тогда готовился к проверке новой техники, которая состоялась практически сразу после выхода из Договора. О намерении запустить ракету дальностью 1000 км сообщалось еще в марте текущего года.

Президент России Владимир Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что "американцы с самого начала вели дело к подрыву" ДРСМД. Это же подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу и заявил, что Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и меньшей дальности за год до выхода из Договора.

Российские аналитики также считают, что тренировочный запуск говорит о том, что все конструкторские и сборочные работы велись давно. Ракету невозможно спроектировать за месяц или за полгода, как правило, на создание техники требуются годы.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года, под запрет попали баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью более 500 км и менее 5500 км. "Томагавки" морского базирования, стоящие на вооружении надводных кораблей и подводных лодок, и ракеты воздушного базирования, не включались в программу сокращения вооружений, что давало ряд преимуществ США. Европейские страны, находящиеся между двумя полюсами противоборства, стали испытывать меньшую угрозу со стороны американских и российских снарядов, благодаря подписанному договору, который запрещал производить, испытывать и развертывать ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности, а также пусковые установки для них. Однако Вашингтон на своих военных базах, расположенных в Европе, начиная с 2014 года, все же размещал запрещенные пусковые установки, речь идет о Mk 41, которые могут запускать крылатые ракеты "Томагавк". Кроме того, ракеты-мишени, по своим характеристикам аналогичные баллистическим снарядам, и применяемые еще с конца 90-х годов прошлого века беспилотники, подпадающие под определение "крылатая ракета наземного базирования", являлись грубейшими нарушениями ДРСМД со стороны США. Такие действия подвергали опасности европейскую инфраструктуру, которая в отличие от американских объектов, находящихся за океаном, могла оказаться в зоне поражения.

Скорее всего, запуск новой американской ракеты был не случайно осуществлен накануне встречи главы России с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Новость о ее полете появилась в момент общения двух президентов 19 августа. А 21 августа на переговорах с финским коллегой Саули Ниинисте российский президент отметил, что испытана была наземная версия "Томагавка", которую перевели с морского базирования и "приземлили" для пусков с суши. Пусковые установки размещены в Румынии и в ближайшее время могут появиться в Польше, однако европейские партнеры Америки скорее всего не осведомлены относительно их программного обеспечения. Россия на все угрозы вынуждена отвечать зеркально, а размещать свои ракеты станет в тех регионах, где появятся американские.

"Но это не значит, что начнется затратная гонка вооружения", - ранее заявил Владимир Путин. А предложение Министерства обороны РФ по "приземлению калибров" и созданию нового направления гиперзвуковых ракет наземного базирования средней дальности прозвучало в ответ на заявления Америки о проведении научно-опытных разработок по созданию нового вооружения.

Эксперты предлагают противопоставить Америке истребители-перехватчики и наземные комплексы противоракетной обороны, разместить российские ракеты в дружественных Москве государствах в непосредственной близости от границ США. Справедливо было бы сравнить значимость Польши и Румынии для России с Кубой и Венесуэлой для США.

Позицию Москвы поддерживает Пекин, который обвиняет США в выходе из Договора с целью освобождения от ограничений в развитии передовых ракет и размещении их не только в Европе, но и в Азии, стремясь к военному мировому превосходству. МИД КНР прогнозирует очередной всплеск гонки вооружений и неизбежную эскалацию вооруженного противостояния в мире, которое приведет к снижению региональной и глобальной безопасности.

Глава Пентагона Марк Эспер, комментируя калифорнийские испытания, сказал, что Соединенные Штаты хотели удостовериться, что в случае необходимости имеют средства для сдерживания ненадлежащих действий Китая.

В настоящее время ракеты средней дальности – основа ядерных сил КНР, и "восточный ветер", так переводится название новейших китайских баллистических ракет средней дальности "Дунфэн-26", для американцев явно не будет попутным. Китай, по мнению экспертов, не откажется от своих ракет ради заключения сделки с Америкой, хотя и считается, что договор ядерных держав - Америки, России, Китая и, возможно, Индии мог бы стать компромиссом в сложившейся ситуации. Что касается Северной Кореи, то в случае размещения ракет на военных базах в Японии и Южной Корее, или на Филиппинах и во Вьетнаме, и направленных на Китай, Северную Корею и Россию, о прекращении северокорейского ядерного проекта говорить не придется. Пхеньяну нужно будет противостоять американскому военному присутствию на Корейском полуострове и на Японских островах.

Наша планета в последнее время становится свидетелем общения государств при помощи ракет на "языке" знаков, когда демонстрируемая сила оружия все чаще применяется для подкрепления политических ходов. Главе Пентагона задали вопрос о том, был ли последний запуск "сигналом Китаю, России, Северной Корее", сообщает ТАСС.

Америка претендует на мировое лидерство, но долго ли оно продлится в случае начала ядерного беспредела. Прекращение действия ключевого Договора и новые испытания крылатых ракет создают непреодолимый кризис в мире. И принимать меры нужно срочно. Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу ракетных разработок США, которое состоялось в четверг 22 августа, было проведено по запросу России и Китая. Экстренность созыва объясняется возникновением угроз международной безопасности в связи с началом запусков американских крылатых ракет, которые еще в прошлом месяце были запрещены ДРСМД, а сегодня могут стать точкой невозврата в эпоху ядерного сдерживания.

Ирина Дронина