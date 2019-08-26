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26.08.2019
ЦАМТО

Португалия подписала контракт на закупку пяти самолетов KC-390

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KC-390
Военно-транспортный самолёт Embraer KC-390.
Источник изображения: https://www.ainonline.com/

ЦАМТО, 23 августа. В ходе церемонии, состоявшейся 22 августа на предприятии в г.Эвора, представители правительства Португалии и бразильской компании Embraer подписали контракт на приобретение Лиссабоном пяти многоцелевых транспортов-заправщиков KC-390.

Согласно пресс-релизу бразильской компании, в контракт также включены услуги по материально-техническому обеспечению и поставка летного тренажера. Передачу самолетов заказчику планируется начать в 2023 году. Ранее сообщалось, что поставки будут осуществляться с темпом один самолет в год и завершатся к февралю 2027 года. Сумма контракта в пресс-релизе не сообщается.

Напомним, что Кабинет министров Португалии утвердил расходы на покупку пяти KC-390, оказание услуг материального обеспечения и поставку летного тренажера 11 июля 2019 года. Решение было опубликовано на официальном сайте правительства.

Бюджет проекта был объявлен в размере 827 млн. евро. По заявлению министра национальной обороны Португалии Жоао Гомеша Кравиньо, самолет обладает межконтинентальной дальностью полета и возможностями для выполнения различных задач в интересах вооруженных сил и гражданских властей.

Как заявлено, приобретение КС-390 расширит возможности ВС Португалии по воздушной переброске войск и грузов, высадке десанта и дозаправке других самолетов в воздухе, проведению поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, а также поддержке островных территорий. Возможность дозаправки в воздухе и борьбы с лесными пожарами позволит Португалии получить самолеты двойного назначения, которые соответствуют потребностям страны.

По информации компании Embraer, закупка осуществляется в рамках программы модернизации португальских ВВС.

Как уже сообщал ЦАМТО, министры обороны Бразилии и Португалии подписали декларацию о намерениях, предусматривающую участие Португалии в программе разработки KC-390 компании Embraer в сентябре 2010 года. Соглашение стало базовым документом для начала переговоров об участии португальских компаний в проектировании и производстве нового самолета, а также закупке до шести KC-390 для ВВС Португалии. В период 2012-2015 гг. Португалия инвестировала 30 млн. евро в программу KC-390, наряду с Чехией и Аргентиной (в конце мая 2018 года правительство Португалии утвердило выделение дополнительно 10 млн. евро для финансирования совместного с Embraer проекта разработки и производства КС-390).

В июле 2017 года правительство Португалии уполномочило Министерство национальной обороны провести с Embraer Defense and Security переговоры о закупке до пяти самолетов ВТА KC-390 (с опционом на поставку шестого).

Утвержденный парламентом "Закон о военных программах на 2019-2030 гг." предусматривает приобретение пяти самолетов ВТА KC-390 стоимостью 827 млн. евро.

Новые самолеты заменят состоящие на вооружении 501-й эскадрильи ВВС Португалии самолеты C-130H "Геркулес", срок эксплуатации которых составляет около 40 лет. Сейчас самолеты "Геркулес" проходят небольшую модернизацию для продления срока их эксплуатации до принятия на вооружение KC-390.

KC-390 получил гражданскую сертификацию Бразильского национального авиационного агентства (ANAC) в 2018 году и в настоящее время находится в стадии серийного производства. Поставки самолетов КС-390 ВВС Бразилии начнутся в течение года.

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