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26.08.2019
ТАСС

"Алмаз-Антей" представит на МАКС-2019 комплекс "Тор" и систему борьбы с беспилотниками

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Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2"
Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Международный авиасалон пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на международном авиасалоне МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября, натурные образцы машин из состава зенитного ракетного комплекса "Тор" и новую систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.

На стенде концерна в павильоне D9, отмечается в релизе, можно будет увидеть "комплекс нейтрализации БПЛА ROSC-1, трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2", метеорологический радиолокатор ДМРЛ-3". Также на стенде будут демонстрироваться средства радиолокации, связи и охраны критических объектов: РЛС обзора летного поля "Алькор", РЛС "Сова", радиолокационный комплекс охраны объектов "Барьер".

"На открытой выставочной экспозиции посетители увидят натурные образцы боевых машин из состава ЗРК "Тор-М2ДТ" и "Тор-Э2" с зенитными управляемыми ракетами 9М338КЭ, ЗРК "Тор-М2КМ" и автономный тренажер 9Ф678Э командира и оператора боевых машин ЗРК "Тор-Э2", а также элементы универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", - говорится в сообщении.

Также концерн покажет системы большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", комплексы средней дальности "Викинг" и "Витязь", малой дальности семейства "Тор", "Оса-АКМ1", морского базирования "Риф-М", "Штиль-1", "Клинок", турельную установку "Гибка" и другую продукцию.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Гибка
Оса-АКМ
Риф-М
С-300В
С-400 Триумф
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