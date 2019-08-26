Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): Египет укрепляет военное сотрудничество с Россией, проводя совместные учения

Египетские военнослужащие отправились в Россию для участия в совместных военно-тактических учениях "Защитники дружбы — 2019". Военное сотрудничество Египта и России имеет давнюю историю: еще в 1950-х и 1960-х годах Египет получал от СССР вооружения, причем некоторые образцы до сих пор используются египетской армией. Теперь страны делятся боевым опытом, сообщает Asharq Al-Awsat.

Египет укрепляет военное сотрудничество с Россией, проводя новые совместные военно-тактические учения для передачи знаний и обмена опытом. В учениях участвуют десантные подразделения из Египта, России и Белоруссии.

В среду, 21 августа, министерство обороны Египта объявило, что египетские военнослужащие отправились в Россию для участия в совместных военно-тактических учениях "Защитники дружбы - 2019", которые пройдут с 19 по 29 августа. Впервые вместе с десантниками из России и Египта будут упражняться и военнослужащие сил специальных операций Республики Беларусь.

В ходе учений "Защитники дружбы - 2019" военные подразделения должны усовершенствовать навыки и способности для выполнения различных учебных задач, а также стандартизировать боевые стратегии и командную работу. Согласно заявлению вооруженных сил Египта, активная фаза военных учений включает десантирование личного состава и техники на парашютных системах с дальнейшей отработкой приемов блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований.

Военно-тактические учения "Защитники дружбы - 2019" проводятся в рамках плана сотрудничества в военной сфере, подготовленного вооруженными силами Египта и их партнерами из дружественных государств. Совместные военные учения способствуют укреплению военного сотрудничества, передаче знаний и обмену опытом в соответствии с новейшей тактикой и современными методами ведения боевых действий.

По данным Министерства обороны России, совместные учения пройдут на полигоне гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ "Дубровичи" и площадке приземления "Новики" в Рязанской области.

С 20 августа на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области начнется подготовительный этап учений, в рамках которого будут проведены координация подразделений и занятия по тактической, воздушно-десантной и огневой подготовке.

В военных учениях "Защитники дружбы - 2019" участвуют более 1000 военнослужащих от трех стран: от Воздушно-десантных войск Российской Федерации - около 650 человек, от Вооруженных сил Арабской Республики Египет - 150 человек, от Республики Беларусь - 250 военнослужащих. Также задействованы более 100 единиц боевой и автомобильной техники, включая самолеты Ил-76 МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Между Египтом и Россией существуют особые политические отношения, которые укрепились с приходом к власти Абдель Фаттаха ас-Сиси в 2014 году. Российско-египетские отношения продолжают уверенно и динамично развиваться в свете заключения нескольких двусторонних соглашений о сотрудничестве, включая проект строительства с участием России первой в Египте АЭС "Эд-Дабаа".

В рамках военного сотрудничества Россия начала модернизацию египетского военного арсенала и поставки российского оружия в рамках плана диверсификации источников поставок вооружений, объявленного руководством Египта. Следует напомнить, что около 30% российского оружия, полученного Египтом в 1950-х и 1960-х годах от СССР, все еще находятся на вооружении египетской армии, по данным информационной службы Египта.

Военное сотрудничество между Египтом и Россией в течение последних пяти лет было сосредоточено на укреплении противовоздушной обороны Египта путем модернизации систем ПВО ближнего радиуса действия "Тор-M2" и среднего радиуса действия "Бук-M2". Кроме того, Россия подарила египетскому флоту ракетный катер Р-32 проекта "Молния".

Помимо поставок вооружения, сотрудничество двух стран в военной сфере предполагает проведение совместных военно-тактических учений десантных подразделений под названием "Защитники дружбы".

Мухаммед Абдо Хассанейн