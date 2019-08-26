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26.08.2019
bmpd.livejournal.com

Украина закупает пистолеты-пулеметы МР-5 турецкого производства

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Как сообщил украинский веб-ресурс "Український мілітарний портал", из Турции на Украину уже доставлены две тысячи 9-мм пистолетов-пулеметов MP-5, которые произведены на турецком предприятии MKEK. Об этом сообщил директор турецкого завода Али Гюмюш в комментарии турецкому информационному агентству "Анадолу".

9-мм пистолеты-пулеметы Heckler & Koch МР-5 лицензионного производства турецкой государственной компании МКЕК на оснащении Национальной полиции Украины (с) Сергей Князев / mil.in.ua

Ожидается, что в ближайшее время на Украину будут поставлены еще две тысячи таких пистолетов-пулеметов в дополнение к уже поставленным.

Турецкая государственная компания MKEK имеет лицензию Heckler & Koch на производство пистолетов-пулеметов MP-5 различных модификаций с 1984 года.

"Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили на Украину 2000 единиц. Можем сказать, что это короткий срок для зарубежных поставок. 2000 единиц еще отправим", - сказал Гюмюш.

Напомним, что эти пистолеты пулеметы идут на вооружение Национальной полиции Украины .

MP-5 - 9-мм пистолет-пулемет, стоящий на вооружении преимущественно отрядов сил специальных операций и полиции в более чем 50 странах мира. Лицензионное производство налажено в не менее чем 15 странах мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Компании
Heckler & Koch
MKEK
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