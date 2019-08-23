Войти
23.08.2019
ТАСС

Летчик "Русских витязей" пройдет на предельно малой высоте и скорости на МАКС-2019

473
0
0
Многоцелевой истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи"
Многоцелевой истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи".
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

Летчик продемонстрирует такие фигуры высшего пилотажа, как "управляемый штопор" и "кадушка"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пилот-ас "Русских витязей" продемонстрирует самые зрелищные фигуры высшего пилотажа, а также пролетит на предельно малой высоте и скорости перед зрителями Международного авиакосмического салона МАКС-2019. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Во время выполнения одиночного пилотажа ведущий группы полковник Андрей Алексеев выполнит наиболее зрелищные фигуры с использованием сверхманевренных характеристик самолета, включая "управляемый штопор", "кадушку" и проход на высоте 100 м на предельной минимальной скорости менее 80 км/ч", - сообщили в ведомстве.

В воздушную программу салона войдут также такие фигуры высшего пилотажа в составе звена, как боевые развороты и виражи, групповые "бочки" и "петли Нестерова", синхронные "бочки", встречный роспуск, "зеркало" и многие другие.

МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
25.06.2013
По итогам выставки Le Bourget-2013
01.09.2011
По следам МАКСа
31.05.2011
Бомбардировщики, летящие в будущее
08.11.2010
В мире наблюдается устойчивая тенденция к проведению многовидовых выставок - ФСВТС
28.08.2007
По вине российских бюрократов Индия может отказаться от участия в проекте создания среднего транспортного самолета - президент "Иркута"
22.08.2007
Cилы небесные. Выбор разработчика двигателя для истребителя пятого поколения затягивается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 10:16
  • 19
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 23.08 10:13
  • 1
В России через 10-15 лет могут создать робота с полностью искусственным интеллектом
  • 23.08 09:18
  • 3
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 23.08 09:03
  • 39
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 23.08 07:15
  • 95
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 23.08 03:29
  • 3
Ядерное превосходство: американский "Минитмен" или российский "Тополь"? (Al-Hurra, США)
  • 23.08 03:01
  • 5
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 20:23
  • 4
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 17:59
  • 1
Американский эксперт: новая российская ракета заходит "в тыл флота"
  • 22.08 17:43
  • 53
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 16:03
  • 5
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере