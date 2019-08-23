РКЦ "Прогресс" завершил закупку металла для станков, на которых изготовят "Союз-5"

На предприятии уточнили, что это металл для "испытательных экземпляров, с помощью которых будут опробовать станки"

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Закупка металла для проверки работы экспериментальных установок, которые будут использованы для создания двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", завершена. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"По ракете-носителю "Союз-5" сегодня идет разработка конструкторской документации, частично она уже передается в цеха. <…> В цехе можно видеть еще работы по отдельным станкам, по формированию секторов. Нами закуплен весь металл на экспериментальные установки, которые мы планируем в ближайшие несколько месяце сформировать", - отметил Баранов.

Это металл для "испытательных экземпляров, с помощью которых будут опробовать станки", уточнили ТАСС на предприятии

Идея создания новой моноблочной двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Пакетная схема объединения предполагала создание семейства ракет от легкой (способна выводить на низкую орбиту три тонны полезной нагрузки с космодрома Восточный) до тяжелой (26 тонн полезной нагрузки). Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Ракета "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Основные элементы и технологии нового носителя будут применены при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса.