Утонет ли "Федерация": как будут спасать космонавтов с нового корабля

Новую систему спасения космонавтов в случае аварии необходимо строить уже сейчас

Недавно в прессе появилась информация, что перспективный космический корабль "Федерация" имеет серьезную уязвимость, ставящую под угрозу жизни экипажа. В случае срабатывания системы аварийного спасения корабль с экипажем по баллистической траектории может упасть в Тихий океан, где его не получится спасти. Как так получилось, неужели строители космодрома Восточный не предусмотрели такую возможность? "Известия" разобрались в проблеме.

Где строить

Велика Россия, а запускать ракеты неоткуда. Так уж получилось, что для создания космодрома подходит далеко не каждое место. Оно должно быть как можно южнее, чтобы запуску ракет помогала скорость вращения Земли — на экваторе она выше, чем у полюсов. Важна погода — в случае регулярной плохой погоды запуски придется откладывать или переносить слишком часто. Но гораздо важнее возможность запускать ракеты с максимальным количеством разных наклонений по разным орбитам.

Для этого требуется, чтобы от космодрома можно было проложить трассы падения ускорителей и первых ступеней при запуске. В этих зонах отчуждения протяженностью в сотни километров не должно быть населенных пунктов, а желательно — вообще людей, которым ступень во время запуска может рухнуть на голову. Но если жителей своей страны можно предупредить или даже переселить, то прохождение трассы через территорию другой страны ставит крест на возможности запуска.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" на стартовой площадке космодрома Байконур Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На Байконуре нет возможность запускать ракеты с наклонением меньше 51 градуса, космодром же находится на широте 45 градусов и наиболее эффективными были бы старты с этим наклонением. Запуски с наклонением меньшим, чем 51 градус, начинают проходить через территорию Китая и потому невозможны в принципе. Именно поэтому и Международная космическая станция имеет наклонение в 51 градус. Хотя с точки зрения американских коллег это очень и очень неудобно, космодром Канаверал расположен на широте 28 градусов, и взлетающим с него на Международную космическую станцию ракетам приходится совершать очень неэффективный c точки зрения расхода топлива маневр по изменению наклонения.

Кроме прочего, каждый выделенный район падения — это несколько тысяч квадратных километров, где запрещена или серьезно ограничена хозяйственная деятельность. Это возможные экологические проблемы и необходимость дезактивации местности после запуска "Протона", использующего токсичную топливную пару НДМГ+АТ (несимметричный диметилгидразин и азотный тетраоксид).

Если с этими критериями примеряться к нашей стране, то выяснится, что мест, куда можно воткнуть космодром, не так и много. Из имеющегося набора Восточный — одно из наиболее оптимальных мест для строительства. Нормальная транспортная доступность, достаточно южное положение. Некоторые помехи создает наличие Японии на востоке, но в целом работать можно.

По политическим мотивам

Постепенное перемещение космических запусков на Восточный — вопрос во многом политический. Байконур привычен, но, увы, находится не на российской территории, а потому потенциально небезопасен. Никто не может поручиться, что контракт на аренду территории однажды не будет прекращен либо его цена не изменится так сильно, что придется самим отказаться от использования космодрома на казахской земле.

Стартовый стол космодрома Восточный Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

И что тогда делать? Плесецк не обладает всеми требуемыми возможностями. Единственный вариант — предупредить эту ситуацию и без спешки перейти на использование космодрома на своей территории. Собственно, именно поэтому в 2007 году был подписан указ о строительстве Восточного, а в 2010 году началось его сооружение.

Место выбирали долго и тщательно, а так как этот космодром должен будет стать основным российским, то проверялись все возможные варианты запусков — как грузовых, так и пилотируемых миссий. И уж естественно, что разработчики при выборе места для строительства внимательно проверили все возможные сценарии работы. И то, что восточнее Восточного находится Тихий океан, разработчики знали прекрасно и были готовы ко всем сложностям пилотируемых запусков.

Время для метаний

Тогда что же получается, начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский не прав и зря наводит панику? Раз уж работы по строительству космодрома стартовали почти десять лет назад, то и со спасением космонавтов в водах Тихого океана всё уже должно быть решено.

На самом деле это совсем не так. То, что необходимо создавать систему спасения на воде, было известно уже давно, вот только пока дело не продвинулось практически ни на сколько. Это подтверждает выпущенное 7 июля "Роскосмосом" официальное сообщение. В нем говорится, что "4 июля, накануне пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" № 2-2, на космодроме Восточный под председательством генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина состоялось совещание о создании инфраструктуры для осуществления запуска нового пилотируемого корабля".

То есть до 4 июля 2019 работа не начиналась, дорожной карты и четкого плана действий еще нет. Ну или просто совещание таким чудесным образом совпало с инфоповодом.

Макет ППТС"Федерация" в РКК "Энергия" Источник изображения: Фото: Роскосмос

Почему так долго тянули, в принципе тоже можно понять. В традициях российской космонавтики последних лет постоянные уточнения и изменения стратегии прямо по ходу действия. Иногда даже кажется, что глобального плана нет, и всё происходит в формате постоянной импровизации.

Изначально предполагалось, что на Восточном будут пилотируемые старты с использованием ракеты-носителя "Ангара". Предполагалось, что для этого стартовая площадка будет модернизирована и на ней к 2025 году появится башня обслуживания для запуска ракеты с пилотируемым космическим кораблем. Затем, в середине 2017 года, "Роскосмос" отказался от создания ракеты-носителя "Ангара-А5П" и строительства пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный. Соответственно пропала необходимость заниматься инфраструктурой для пилотируемых запусков, в том числе и группой аварийного спасения.

Затем в руководстве определились с созданием ракеты носителя "Иртыш" (бывшей "Союз-5") и постройкой перспективной сверхтяжелой ракеты "Енисей" на ее основе. Для "Енисея" предполагается создание отдельной стартовой площадки, с возможностью пилотируемых запусков к 2030 году, это третья очередь строительства космодрома. Что интересно, к настоящему времени решение о строительстве отдельного стартового стола под "Иртыш" официально не обнародовано. Есть информация о создании стенда для испытаний первой ступени "Иртыша", но лишь в рамках инфраструктуры ракеты "Ангара".

Таким образом, по рабочей на данный момент концепции, космодром будет располагать следующей основной инфраструктурой:

— первый стол, предназначенный для непилотируемых запусков ракеты "Союз". С 2016 года пока было сделано только пять стартов (из них четыре успешных), но уже в ближайшее время предполагается ускориться — до конца 2019 года ожидается еще четыре запуска в рамках международного проекта OneWeb.

Стартовый стол и мобильная башня обслуживания космодрома Восточный Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Второй стол, строительство которого начато совсем недавно, будет использоваться для непилотируемых запусков ракет семейства "Ангара". Таким образом, Восточный закроет потребность России в грузовых запусках полностью. И лишь после этого, в третью очередь, начнется строительство стартового стола для сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей".

Предполагается, что она сможет запускаться в пилотируемом варианте с космическим кораблем "Федерация" в рамках миссий лунной программы. И вот только для этих стартов, которые состоятся не ранее 2030 года, а с учетом регулярных переносов, еще позже и понадобится инфраструктура для спасения космонавтов в Тихом океане.

Именно с этим, очевидно, связана неспешность руководства "Роскосмоса". И время есть, и концепция часто меняется, поэтому в ход вступает классическое "погоди выполнять, отменят". В любом случае, если работы по созданию сверхтяжелой ракеты продолжатся, сейчас самое время для начала таких работ.

Спасение на водах

Спасать космонавтов, приземлившихся в результате срабатывания системы аварийного спасения на воде, гораздо сложнее, чем сейчас на суше, особенно в условиях степей Казахстана и даже гор Алтая. Даже если космонавты не могут покинуть космический корабль, они спокойно дождутся спасателей, пусть это и продлится несколько часов. Кроме того, сейчас к приземлившемуся космическому кораблю сразу садится вертолет поисково-спасательной службы, способный эвакуировать космонавтов или оказать любую помощь.

В условиях океана счет идет на минуты, максимум на часы. Обычный вертолет рядом сесть не может, а процесс извлечения космонавтов из корабля и их погрузка в вертолет превращаются в сложнейшую операцию, требующую специального оборудования и серьезной подготовки. Можно посмотреть видео, как это происходило в США, где пилотируемые космические корабли до появления "шаттлов" традиционно приводнялись.

Капсула, на которой аварийно приземлились члены основного экипажа МКС-57/58, Казахстан, 2018 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ЦВО

Кроме спасения экипажа, еще желательно спасать и сам космический корабль, особенно если он многоразовый. Поэтому поисково-спасательная служба на океане должна состоять из целого ряда быстроходных судов, находящихся в состоянии готовности, специальных корабельных измерительных и радарных комплексов, способных как обеспечить максимально быстрый поиск приводняющегося космического корабля, так и работать на обычных запусках, обеспечивая слежение за ракетами и спутниками.

Работы по безопасному обеспечению запусков предстоит очень много, стоить она будет дорого, и начинать выстраивать такую систему нужно было уже вчера. В Советском Союзе такая служба была и работала достаточно эффективно. Например, во время запуска космического корабля "Зонд-5" по программе облета Луны, с животными на борту, возвращающийся из космоса корабль в Индийском океане встречали около 20 советских морских судов поисково-спасательной службы, а также дальний самолет-разведчик Ту-95РЦ Северного флота. И то от момента приземления спускаемого аппарата до его поднятия на борт судна прошло несколько часов.

Нет времени на раскачку

Проблема возможной посадки космического корабля в Тихом океане и необходимости его последующего спасения есть. В "Роскосмосе" о ней знают давно и понимают всю масштабность требуемых действий, правда воплощать их в жизнь пока не торопятся, слишком уж много до последнего времени было неопределенности в российской космической программе.

Скорее всего, в ближайшее время начнется постепенное формирование поисково-спасательной команды, однако, учитывая, как медленно воплощаются в жизнь другие проекты "Роскосмоса", можно сказать, что времени осталось не так много. Отложить эту проблему, а потом решить за два-три года перед самым стартом не получится — строительство специальных судов, формирование команд и тренировки по спасению — дело длительное. Начинать нужно уже сейчас.

Михаил Котов