Главком ВМФ России провел совещание по вопросам испытаний фрегата "Адмирал Касатонов" и корвета "Гремящий"

ЦАМТО, 22 августа. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на совещании в Адмиралтействе поставил задачу начальникам профильных органов военного управления Главного командования ВМФ обеспечить качественные испытания новых кораблей, – фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и корвета проекта 20385 "Гремящий".

Оба корабля построены для ВМФ России на предприятии "Северная верфь".

"Наряду с уже идущим активным серийным строительством малых ракетных кораблей и патрульных кораблей, для ВМФ развернуто серийное строительство кораблей дальней зоны. Это требует самого внимательного отношения к организации всех этапов испытаний новейших надводных кораблей, к оценке внедренных технических решений и использованию передовых технологий в надводном кораблестроении. Должна эффективно работать связка "Главное командование ВМФ – Объединенная судостроительная корпорация – проектно-конструкторская организация – завод-изготовитель", – подчеркнул Н.Евменов.

Главком ВМФ отметил, что "важно получать ежедневную и детализированную информацию о продолжении заводских ходовых испытаний в Балтийском море корвета проекта 20385 "Гремящий" и предстоящего на следующей неделе заключительного этапа заводских ходовых испытаний фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов".

По словам Н.Евменова, "техника и вооружение головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" доказали свою надежность в ходе длительного кругосветного похода. Фрегаты этого проекта востребованы ВМФ и могут выполнять спектр важнейших задач в составе группировок, отрядов и одиночно на значительном удалении от пунктов базирования. Опыт похода фрегата "Адмирал Горшков" будет проанализирован и использован в интересах дальнейшего развития серии таких кораблей и подготовки экипажей", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.