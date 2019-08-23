Войти
23.08.2019
ЦАМТО

Гидрографы Северного флота приступили к работам в море Лаптевых

284
0
0
Специалисты-гидрографы
Специалисты-гидрографы ВМФ России.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 22 августа. Арктическая океанографическая экспедиция на гидрографическом судне "Горизонт" приступила к гидрологическим исследованиям в море Лаптевых.

Судно вошло в море Лаптевых 20 августа из Карского моря через пролив Вилькицкого. После проведения запланированных работ в районе островов Петра (недалеко от восточного побережья Таймыра) экспедиция направится к Новосибирским островам.

В свою третью подряд арктическую экспедицию гидрографическое судно "Горизонт" вышло 8 августа. Она должна завершиться в середине октября. В течение двух месяцев гидрографы проведут комплекс океанографических исследований в акватории Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых, выполнят съемку рельефа дна и гидрологические измерения, обследуют побережье отдельных островов арктических архипелагов Новая и Северная Земля, а также Новосибирские острова.

В прошлом году гидрографическое судно "Горизонт" провело в арктическом походе 70 суток, что стало рекордным показателем. Североморцы выполнили несколько высадок на острова Северного Ледовитого океана, провели исследования в районе островов Наносный и Яя в море Лаптевых, а возле ледника Визе архипелага Новая Земля они подтвердили существование острова, ранее открытого школьниками с помощью космических снимков.

В нынешней экспедиции гидрографы Северного флота планируют совершить новые географические открытия, сообщает пресс-служба Северного флота.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Арктика
СФ
Похожие новости
23.03.2015
Армия России доказала способность защитить страну в Арктике
16.02.2015
Проект российского авианосца оставляет желать лучшего
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
31.12.2014
Военная доктрина РФ остается оборонительной
17.03.2014
С прицелом на полстолетия
20.01.2014
"Александра Невского" ждут в Вилючинске осенью
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 10:16
  • 19
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 23.08 10:13
  • 1
В России через 10-15 лет могут создать робота с полностью искусственным интеллектом
  • 23.08 09:18
  • 3
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 23.08 09:03
  • 39
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 23.08 07:15
  • 95
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 23.08 03:29
  • 3
Ядерное превосходство: американский "Минитмен" или российский "Тополь"? (Al-Hurra, США)
  • 23.08 03:01
  • 5
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 20:23
  • 4
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 17:59
  • 1
Американский эксперт: новая российская ракета заходит "в тыл флота"
  • 22.08 17:43
  • 53
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 16:03
  • 5
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере