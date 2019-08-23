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23.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

США увязали ЧП под Северодвинском с разработками в России нового ядерного оружия

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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News выступил с утверждением, что произошедшее 8 августа в Архангельской области чрезвычайное происшествие якобы связано с попытками России разработать новые ядерные вооружения.

По словам главы Пентагона, для него "очевидно, что они (Россия) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы действовать против США", передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин признал работу погибших под Северодвинском ученых над перспективным вооружением.

Напомним, в начале августа при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны под Северодвинском произошел взрыв. В результате погибли пять сотрудников Росатома.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.

Американская разведка предложила свою версию случившегося, заявив, что трагедия произошла при работе над ракетой "Буревестник", однако эти данные были опровергнуты.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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