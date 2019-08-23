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23.08.2019
bmpd.livejournal.com

ВВС Анголы получили два китайских самолета МА60

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Как сообщил авиационный ресурс Scramble , ВВС Анголы получили два китайских турбовинтовых транспортно-пассажирских самолета МА60. Два самолета МА60 с нанесенной маркировкой ВВС Анголы, но сохраняющие временные китайские регистрационные номера В-00D8 и В-00D9 были засняты в международном аэропорту столицы Бангладеш Дакки во время промежуточной посадки при перегоне из Китая в Анголу.

Один из двух полученных ВВС Анголы китайских турбовинтовых транспортно-пассажирских самолетов МА60 (временный китайский регистрационный номер В-00D9). Дакка (Бангладеш), август 2019 года (с) Ali Rubyat Chowdhury / Bangladesh Aviation Hub / www.facebook.com/BDAviationHub

Китайский самолет МА60 в классе вместимости 60 мест разработан и производится китайским авистроительным предприятием Xian Aircraft Industrial Corporation (ХАС) и представляет собой по сути "вестернизированную" версию (с двигателями Pratt & Whitney Canada PW127J и западным оборудованием) самолета Y-7 - китайской копии советского самолета Ан-24. Самолет МА60 имеет репутацию весьма аварийного и ненадежного, и из построенных с 2000 года примерно 120 самолетов сейчас в эксплуатации фактически находится не более половины. МА60 весьма активно продвигается китайской стороной на экспорт в страны "третьего мира", в основном с помощью привлекательных кредитных схем или вообще поставок в порядке помощи. МА60 не имеет западных сертификатов.

Напомним, что в 2019 году ВВС Анголы также начали получение заказанных в Китае реактивных учебно-боевых самолетов К-8.

Один из двух полученных ВВС Анголы китайских турбовинтовых транспортно-пассажирских самолетов МА60 (временный китайский регистрационный номер В-00D9). Дакка (Бангладеш), август 2019 года (с) Ali Rubyat Chowdhury / Bangladesh Aviation Hub / www.facebook.com/BDAviationHub

Два полученных ВВС Анголы китайских турбовинтовых транспортно-пассажирских самолетов МА60 (временные китайские регистрационные номера В-00D8 и В-00D9) в международном аэропорту столицы Бангладеш Дакки во время промежуточной посадки при перегоне из Китая в Анголу.август 2019 года (с) M. Shahriar Sonet / Bangladesh Aviation Hub / www.facebook.com/BDAviationHub

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Ангола
Бангладеш
Китай
Продукция
Ан-24
Компании
Pratt&Whitney
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