Ангола приобрела китайские учебно-боевые самолеты К-8

Оригинал взят у коллеги dambiev в Ангола приобрела китайские учебно-боевые самолеты JL-8(K-8) Karakorum

В китайском сегменте интернета опубликована фотография со сборочного цеха авиастроительного предприятия Hongdu Aviation Industry Group (HAIG) на которой запечатлен учебно-боевой самолет JL-8(K-8) Karakorum с опознавательными знаками ВВС Анголы. Ранее о поставках данного типа самолетов в Анголу не сообщалось.