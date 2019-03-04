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04.03.2019
bmpd.livejournal.com

Ангола приобрела китайские учебно-боевые самолеты К-8

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Ангола приобрела китайские учебно-боевые самолеты JL-8(K-8) Karakorum

В китайском сегменте интернета опубликована фотография со сборочного цеха авиастроительного предприятия Hongdu Aviation Industry Group (HAIG) на которой запечатлен учебно-боевой самолет JL-8(K-8) Karakorum с опознавательными знаками ВВС Анголы. Ранее о поставках данного типа самолетов в Анголу не сообщалось.

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Страны
Ангола
Китай
Проекты
ИТ
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