Войти
22.08.2019
ЦАМТО

На верфи GRSE спущен на воду пятый патрульный корабль FPV для Береговой охраны Индии

464
0
0
Корабль проекта FPV
Церемония передачи Береговой охране Индии быстроходного патрульного корабля проекта FPV.
Источник изображения: www.sagarsandesh.com

ЦАМТО, 21 августа. На предприятии Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) состоялась церемония спуска на воду скоростного патрульного корабля (FPV – Fast Patrol Vessel), предназначенного для Береговой охраны Индии.

Корабль, который после поставки Береговой охране получит наименование (226) "Канаклада Баруа" (Kanaklata Barua), является пятым и последним в серии из пяти FPV, построенных GRSE для Береговой охраны Индии.

Как сообщал ЦАМТО, всего в рамках подписанного в 2016 году контракта Береговой охране Индии должны быть поставлены 5 новых кораблей. Закладка киля головного патрульного корабля серии, (221) "Приядаршини", состоялась на предприятии компании GRSE в Колкате 15 мая 2017 года. Церемония спуска на воду была проведена в декабре 2017 года. Корабль был передан береговой охране Индии 27 марта 2019 года и вошел в боевой состав Береговой охраны 26 апреля 2019 года.

Оставшиеся четыре корабля в настоящее время находятся на различных стадиях постройки. Изначально планировалось, что все корабли должны быть поставлены заказчику до конца 2019 года.

Для справки: "Приядаршини" стал 99-м военным кораблем, построенным GRSE.

Корабли FPV строятся с улучшенной формой корпуса и предназначены для выполнения различных задач, включая патрулирование территориальных вод, противодействие контрабанде, браконьерству, проведение поисково-спасательных операций. Конструкция корабля была разработана компанией GRSE в соответствии с требованиями Береговой охраны Индии.

Согласно информации компании, длина корабля составляет 50 м, максимальная ширина – 7,5 м, осадка – 2 м, максимальное водоизмещение – 308 т, экипаж – 35 человек. Корабль развивает максимальную скорость 34 узла, дальность плавания – 1500 морских миль. Корабли оснащены 40-мм артиллерийской установкой в качестве основного вооружения.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
GRSE
Похожие новости
05.04.2019
Компания GRSE поставила новый патрульный корабль Береговой охране Индии
29.12.2015
Концерн Fincantieri окажет содействие Индии в строительстве фрегатов проекта 17А
01.12.2014
Индия поставит свой первый экспортный военный корабль в декабре
26.08.2014
ВМС Индии приняли головной корвет класса «Каморта» проекта 28
01.04.2010
Индия расширяет возможности государственной военной верфи
21.12.2009
Индия позовет иностранцев строить корветы-невидимки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США