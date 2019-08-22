На верфи GRSE спущен на воду пятый патрульный корабль FPV для Береговой охраны Индии

ЦАМТО, 21 августа. На предприятии Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) состоялась церемония спуска на воду скоростного патрульного корабля (FPV – Fast Patrol Vessel), предназначенного для Береговой охраны Индии.

Корабль, который после поставки Береговой охране получит наименование (226) "Канаклада Баруа" (Kanaklata Barua), является пятым и последним в серии из пяти FPV, построенных GRSE для Береговой охраны Индии.

Как сообщал ЦАМТО, всего в рамках подписанного в 2016 году контракта Береговой охране Индии должны быть поставлены 5 новых кораблей. Закладка киля головного патрульного корабля серии, (221) "Приядаршини", состоялась на предприятии компании GRSE в Колкате 15 мая 2017 года. Церемония спуска на воду была проведена в декабре 2017 года. Корабль был передан береговой охране Индии 27 марта 2019 года и вошел в боевой состав Береговой охраны 26 апреля 2019 года.

Оставшиеся четыре корабля в настоящее время находятся на различных стадиях постройки. Изначально планировалось, что все корабли должны быть поставлены заказчику до конца 2019 года.

Для справки: "Приядаршини" стал 99-м военным кораблем, построенным GRSE.

Корабли FPV строятся с улучшенной формой корпуса и предназначены для выполнения различных задач, включая патрулирование территориальных вод, противодействие контрабанде, браконьерству, проведение поисково-спасательных операций. Конструкция корабля была разработана компанией GRSE в соответствии с требованиями Береговой охраны Индии.

Согласно информации компании, длина корабля составляет 50 м, максимальная ширина – 7,5 м, осадка – 2 м, максимальное водоизмещение – 308 т, экипаж – 35 человек. Корабль развивает максимальную скорость 34 узла, дальность плавания – 1500 морских миль. Корабли оснащены 40-мм артиллерийской установкой в качестве основного вооружения.