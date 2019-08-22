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22.08.2019
Lenta.ru

В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.

"Многие страны, враждующие с США, смогут приобрести самолеты пятого поколения, и американцам придется хорошо подумать, прежде чем отправлять туда свои войска", — говорится в публикации китайского портала.

Издание отмечает, что вероятными покупателями Су-57 могут стать Индия, Индонезия, Алжир, Вьетнам и Венесуэла, которым придется "запастись терпением", ожидая завершения испытаний истребителя.

В июле главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что его страна готова рассмотреть вариант с приобретением истребителя Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах.

В апреле 2018 года Jane's 360 сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

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Страны
Алжир
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Вьетнам
Индия
Индонезия
Китай
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США
Продукция
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FGFA
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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