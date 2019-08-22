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22.08.2019
ТАСС

Российские летчики покажут на МАКС-2019 новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"

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Самолет Як-52
Самолет Як-52.
Источник изображения: Yakkes Foundation / ru.wikipedia.org

Гендиректор Федерации самолетного спорта Москвы Дмитрий Самохвалов отметил, что главная сложность фигуры заключается в том, чтобы добиться равномерности вращения двух самолетов вокруг центрального

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Новая фигура высшего пилотажа, получившая название "Пропеллер", будет впервые показана российскими летчиками на спортивных самолетах Як-52 на авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель пилотажной группы "Первый полет", гендиректор Федерации самолетного спорта Москвы Дмитрий Самохвалов.

"У этой фигуры достаточно необычный ракурс, выполняется она тремя самолетами Як-52, которые летят на зрителя с удаления около 3 км. Один самолет идет строго горизонтально, а два других самолета выполняют вокруг него бочки и создается впечатление, что это вращается винт. Фигура называется "Пропеллер", - рассказал летчик. Он добавил, что все три самолета идут с дымами.

По словам Самохвалова, главная сложность фигуры в том, чтобы добиться равномерности вращения двух самолетов вокруг центрального, потому что Як-52, идущий вниз, разгоняется до скорости 370 км/ч, а поднимающийся в верх в противофазе сбрасывает скорость до 150 км/ч. Летчик уточнил, что при ракурсе с боку все три самолета при этом сохраняют одну поступательную скорость, интервал боковых самолетов от центрального составляет всего около 7 м.

Он отметил, что ранее подобная фигура выполнялась двумя самолетами - вокруг центрального вращалась только одна машина, уровень сложности такой фигуры значительно ниже.

"Между двумя крутящимися самолетами в "Пропеллере" должно сохраняться расстояние по дуге в 180 градусов. Досаточно одному самолету отстать на 10-20 градусов и потеряется ощущение вращающегося винта - зритель не увидит никакого пропеллера, получится некоторая спираль", - пояснил Самохвалов.

Фигуру будут выполнять члены пилотажной команды "Первый полет" Антон Беркутов, Роман Овчинников и Александр Михайлов.

Международный авиасалон МАКС-2019 будет проходить в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Як-52
Проекты
МАКС-20XX
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