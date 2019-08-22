Найдено тело погибшего на Каспии пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана

Азербайджанские и турецкие водолазы нашли останки пилота МиГ-29, который потерпел крушение над водами Каспийского моря. Церемония прощания с летчиком Рашадом Атакишиевым состоится 21 августа в учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана.

Также найден и поднят со дна моря "черный ящик" потерпевшего крушение истребителя.

"В настоящее время идет изучение технического состояния "черного ящика" по расшифровке информации, содержащейся в памяти устройства. В то же время продолжаются работы по извлечению с морского дна фрагментов самолета", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Напомним, что истребитель ВВС Азербайджана МиГ-29 потерпел крушение во время тренировочных полетов над Каспийский морем в ночь с 24 на 25 июля. Пилот погиб. Через несколько дней к поискам пропавшего самолета были привлечены иностранные водолазы и подводные роботы ВМС Турции.

Николай Грищенко