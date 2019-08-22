Первый полёт беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У"

Министерство обороны Российской Федерации 20 августа 2019 года опубликовало видеокадры, как сообщается первого полёта военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта "Альтиус-У".

В сопутствующем сообщении говорится, что полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно.

"Альтиус-У" - окончательный облик БЛА, созданный в результате разработок и испытаний ряда прототипов.

Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток.

Масса аппарата составляет около 6 тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

Комментарий bmpd. Напомним, что тяжелый беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Альтаир" был разработан АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) сперва в рамках осуществлявшейся по контракту от октября 2011 года НИР "Альтиус-М", а затем заключенного в ноябре 2014 году государственного контракта на сумму 3,6 млрд рублей на ОКР "Альтиус-О" в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Строительство аппаратов "Альтаир" было осуществлено на АО "КАПО-Композит", созданном на основе одного из цехов Казанского авиационного завода. С 2014 по 2018 годы было построено три летных опытных образца БЛА "Альтаир" (один демонстратор по НИР "Альтиус-М" и два по ОКР "Альтиус-О"), осуществлявших ограниченные заводские летные испытания, фактические летные испытания первого прототипа-демонстратора БЛА "Альтаир" (бортовой номер "01") были начаты только в июле 2016 года.

В 2018 году Министерство обороны России передало программу казанскому филиалу АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), где она, видимо, теперь и осуществляется как ОКР "Альтиус-У". Ранее сообщалось, что первый образец БЛА по программе должен быть поднят в воздух новым подрядчиком в 2019 году. Вероятно, данный образец БЛА переоборудован из одного из первых трех построенных опытных образцов (вероятно, третьего).