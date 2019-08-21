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21.08.2019
РИА Новости

Россия и Пакистан намерены развивать военное сотрудничество

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Флаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Военные делегации РФ и Пакистана подтвердили готовность развивать сотрудничество, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в понедельник в Москве состоялось второе заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина. Делегацию Пакистана возглавил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Икрам Ул-Хак.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного сотрудничества", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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