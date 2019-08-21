Роскосмос: выработавшие ресурс спутники ГЛОНАСС нет смысла менять, если они работают

Сейчас орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 27 спутников

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Роскосмос не видит смысла заменять спутники ГЛОНАСС, находящиеся за пределами гарантийных сроков, если они выполняют свои функции. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 27 спутников, 23 из которых используются по целевому назначению. 13 спутников работают за пределами гарантийного срока службы.

"Действует простой принцип: если космический аппарат, находясь за пределами гарантийных сроков, продолжает выполнять свои функции, то зачем запускать новый, находящийся в резерве. Такой подход позволяет повысить эффективность использования имеющихся средств", - говорится в комментарии.

В настоящее время запуски для поддержания орбитальной группировки осуществляются исходя из оперативной необходимости. Для этого имеется наземный резерв космических аппаратов и средств их выведения на орбиту, напомнили в Роскосмосе.

Национальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС должна пополнится пятью спутниками в 2019 году, говорилось в Стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года, которая имеется в распоряжении ТАСС. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.